Chute d'un hélicoptère près d'une plage à Rio, un mort

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | mercredi 09/05/2018 - Un hélicoptère est tombé en mer mercredi matin à proximité de la plage de Barra da Tijuca, une des plus fréquentées de Rio de Janeiro, faisant un mort et trois blessés selon les pompiers.



"Des sauveteurs en mer, des plongeurs et une équipe médicale ont été mobilisés pour les secours, avec l'appui d'hélicoptères et de moto aquatiques. L'accident a fait trois blessés et un mort", ont affirmé les pompiers de Rio dans un communiqué, sans préciser les causes de l'accident.



Des images aériennes de la télévision Globonews montraient l'hélicoptère renversé flottant dans la mer, à une centaine de mètres du sable de cette plage située dans un quartier aisé de l'ouest de Rio, éloigné du centre-ville.



Les pompiers n'ont pas précisé l'identité des victimes, mais le site d'informations G1 a indiqué que la personne morte dans l'accident était le pilote de l'hélicoptère. Il aurait été blessé à la colonne vertébrale avant de se noyer.



Le site précise que l'appareil aurait décollé d'un héliport du quartier voisin de Recreio, à destination de Cabo Frio, cité balnéaire très touristique située à environ 150 kilomètres de là.