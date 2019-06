Christophe Holozet dans la course aux municipales à Papara

PAPARA, le 28 juin 2019. Christophe Holozet a annoncé vendredi matin sa candidature aux prochaines élections municipales de Papara. Sa liste s’appellera O Papara Nui.



Les passionnés de surf connaissent bien Christophe Holozet. Il est le président du Popoti surf club, de Papara. Il a notamment participé à la création de la compétition mythique à Teahupo’o. Aujourd’hui, il souhaite se lancer dans la course aux municipales dans la commune de Papara, où il a grandi.



Il assure avoir constitué une équipe « qui est prête à travailler » . Mais il ne souhaite pas révéler leurs noms pour le moment pour « qu’ils ne soient pas embêtés ». « Ce sont des personnes engagés dans le service public et qui ont aussi fait leurs preuves au niveau professionnel. » Sa liste s’appellera O Papara Nui.



Christophe Holozet se fixe comme priorité « l’emploi ». « De nombreux jeunes se retrouvent sans emploi à la sortie de l’école alors que la commune a un potentiel énorme », souligne–t-il avant de préciser : « D’ici 10 à 15 ans, entre 2000 et 3000 emplois pourront être créés. »



Christophe Holozet et son équipe ont déjà réfléchi à leurs projets : « L’avantage de Papara c’est le foncier. Il y a un grand terrain en bord de mer, à l’entrée de la commune, nous pourrions y installer les infrastructures nécessaires aux futurs entrepreneurs», détaille Christophe Holozet avant d’ajouter : « Nous prévoyons aussi de faire un aménagement côtier pour que la population et les touristes profitent de notre beau lagon. »



Christophe Holozet souhaite aussi s’attaquer à la problématique des déchets en créant un centre de tri pour mettre fin aux dépotoirs sauvages. Rodés à la création d’évènements sportifs, il prévoit aussi de créer des « évènements internationaux » sur la plage de la Taharu’u.



Il tient aussi à protéger l’environnement et « revoir la pertinence du bassin dégraveur » installé dans la rivière de la Taharu’u, qui ne fait pas aujourd’hui l’unanimité.



Christophe Holozet, 58 ans, est aujourd’hui retraité. Il a travaillé 30 ans dans le domaine des télécommunications pour l’office des Postes et Télécommunications. Il a également créé deux sociétés Sopolight et Pacific Homes (construction avec des structures métalliques), dont il s’est ensuite séparé.



Sa tante était l’ancienne tavana Tuianu Le Gayic. Il est aussi le cousin de Bruno Sandras, ancien maire de la commune.

Les dates exactes des municipales de 2020 (1er et second tours) ne sont pas encore connues. Elles seront officiellement fixées dans le courant de l'année 2019. A priori, elle devrait avoir lieu fin mars, comme les précédentes municipales.