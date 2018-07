Christophe Deschamps, nouveau directeur de cabinet du Haut-commissaire

PAPEETE, le 16 juillet 2018 - Christophe Deschamps a succédé à Frédéric Poisot au poste de directeur de cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française. L’homme, qui connaît la fenua pour y avoir travaillé de 2007 à 2011, a pris ses fonctions ce lundi.



Christophe Deschamps, né en 1974, est titulaire d’une maîtrise de droit public. Après avoir intégré le Centre de préparation à l’ENA de l’université d’Aix-Marseille, il rejoint l’Institut régional d’administration (IRA) à Bastia. Directeur des ressources humaines et de la modernisation de l’Etat au Haut-commissariat de la République en Polynésie française de 2007 à 2011, il occupe les postes de Directeur adjoint du cabinet du préfet de la Guyane de 2014 à 2016 puis de sous-préfet de Bar-sur-Aube.



Lors d’une réunion avec la presse ce lundi, René Bidal, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, s’est félicité de l’arrivée de son nouveau directeur de cabinet : « dans la mesure où Christophe Deschamps a déjà exercé au sein du Haut-commissariat, il aura besoin de moins de temps pour apprendre le contexte à la fois humain et culturel de ce territoire. Pour moi, l’essentiel était qu’il connaisse la Polynésie et les polynésiens. » Après huit ans d’absence, Christophe Deschamps s’est, quant à lui, dit ravi : « c’est avec un plaisir non dissimulé que je reviens en Polynésie pour exercer cette fonction de directeur de cabinet. »