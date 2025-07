Christian Chonel, 50 ans de service à Tautira

Tahiti, le 10 juillet 2025 – Issu d’une grande famille de commerçants, Christian Chonel, 72 ans, gère avec entrain la station-service de Tautira depuis son ouverture en 1975. Dans quelques mois, il passera le relais pour prendre une retraite bien méritée, non sans un certain “pincement au cœur”.





Située au cœur du village de Tautira, la station-service de Christian Chonel a sa porte grande ouverte du lundi au dimanche, “huit jours sur sept” comme il aime le dire en plaisantant. Un goût de l’effort qui a été inculqué dès le plus jeune âge à ce natif du district, qui a suivi l’essentiel de sa scolarité en internat auprès des frères La Mennais.



Issu d’une fratrie de neuf enfants, il a également été formé au magasin fondé par ses parents. La bâtisse en bois sur pilotis comprenait un commerce et une boulangerie, surmontés d’une habitation. Reprise par son frère aîné, Pascal, et son frère cadet, Gilles, décédé en 2020, l’enseigne a depuis été reconstruite et s’est agrandie. “On a travaillé dur. Quand j’avais 7 ans, j’ai perdu mon papa. On s’est retroussé les manches pour aider notre maman. À force de travail, on a développé l’entreprise familiale et ça nous a forgés”, confie-t-il, tout en ayant exercé d’autres métiers complémentaires, comme livreur de marchandises et chauffeur de truck.



Depuis 1975

Parti effectuer son service militaire à contre-cœur, le “bosseur” manque finalement de peu de s’engager dans l’armée. À son retour au Fenua, une autre opportunité professionnelle se présente : son plus jeune frère est pressenti pour s’occuper de la nouvelle station-service, mais Christian Chonel, alors âgé d’une vingtaine d’années, s’est montré davantage intéressé par ce commerce, habitué à ravitailler les pêcheurs en transportant des jerricans à bord de son truck. La station est inaugurée en 1975 sous l’enseigne Mobil. “Peu de temps après, je me suis marié et j’ai fondé une famille”, explique le père de trois enfants. Son épouse, Gloria, a créé quelques années plus tard le snack Hibiscus à Taravao. Aujourd’hui retraitée, elle remplace son mari à la station-service lorsqu’il doit s’absenter.



Le bâtiment d’origine est inchangé, mis à part certains produits sur les étagères. Une authentique caisse enregistreuse côtoie une tablette numérique sur le comptoir. Si la quatrième pompe dédiée au mélange a disparu, les trois pompes restantes ont conservé un affichage à l’ancienne, comme on n’en trouve plus beaucoup à Tahiti. “Tautira s’est développé : il y a plus de voitures et aussi plus de bateaux, mais ça s’est fait progressivement. Mes clients sont principalement d’ici, mais je vois aussi passer des touristes et des résidents d’autres communes, soulagés de trouver une station au bout de l’île”, s’amuse-t-il, en l’absence d’autre point de ravitaillement sur 18 km jusqu’à Taravao.



Parmi les événements qui ont marqué Christian Chonel, le passage du cyclone Veena, en 1983, n’avait pas épargné Tautira : la toiture de la station s’était retournée et des dégâts étaient à déplorer. Plus récemment, en 2022, les restrictions de circulation, dues à un pont fragilisé à Pueu, avaient nécessité une manœuvre exceptionnelle pour réapprovisionner en urgence la station : plusieurs cuves de carburant avaient été transférées entre deux camions à l’aide d’un bras articulé.







“Cette station est essentielle”

Aussi à l’aise en français qu’en tahitien, Christian Chonel sert ses clients avec enthousiasme et efficacité. Et ils le lui rendent bien, qu’ils l’appellent “patron”, par son surnom chinois “Akion” ou tout simplement par son prénom. “Franchement, cette station est essentielle pour nous à Tautira. On ne peut pas s’en passer pour la pêche, le tourisme, le fa’a’apu et tous nos déplacements. Christian a connu nos parents et il nous connaît depuis notre enfance. On vit en famille ici”, remarquent Perrine et Timi, venus chercher des fusibles pour leur voiture. Agriculteur au Fenua ‘Aihere, Freddy est aussi un habitué : “Sans cette station, on ne pourrait pas faire grand-chose ! Je viens régulièrement m’approvisionner en essence et en huile pour mes déplacements en bateau. J’en profite pour passer au magasin ou à la mairie, qui sont juste à côté. C’est vraiment pratique.”



À 72 ans, c’est une retraite amplement méritée qui se profile. “Je devais déjà partir en fin d’année dernière, mais j’ai accepté de continuer pendant encore un an”, confie Christian Chonel. Fin 2025, il passera donc le relais, mais la station, qui sera reconstruite, restera dans la famille. D’autres projets attendent le futur retraité : “Je veux voyager et profiter de ma famille”. Mais raccrocher les pistolets ne se fera pas sans un certain “pincement au cœur” à l’égard de la population de Tautira.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 10 Juillet 2025 à 16:33 | Lu 1114 fois