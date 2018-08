Christelle Lehartel part à la rencontre des enfants de Faa'a

FAA'A, le 18 août 2018 - La ministre de l'Education s'est rendue, vendredi, dans trois établissements scolaires de Faa'a, l'école primaire de Vaiaha, le collège Henri Hiro et le lycée professionnel de la commune. L'objectif est de mieux discerner la situation dans ces établissements.



La ministre était accompagnée de Victoire Laurent, 4ème adjointe au maire de Faa'a, de Teura Atuahiva, conseillère municipale, ainsi que des représentants de l'Education du Pays et de l'Etat.



Au travers de ces visites, la ministre de l'Education a souhaité rencontrer les parents d'élèves, les enseignants et les coopératives, afin de mieux comprendre la situation dans laquelle chacun vit. Relever les aspects positifs et négatifs. L'idée est d'améliorer leurs conditions de travail.



De son côté, Victoire Laurent a tout de même relevé un point important, concernant l'acquisition du matériel informatique.



En effet, à l’ère du numérique, les écoles tendent de plus en plus vers cette technologie. Cependant, la commune de Faa’a veut un accompagnement pour l'achat de ce matériel (notamment les tablettes). Un courrier a d'ailleurs été adressé au ministère pour obtenir les textes réglementaires du code de l’éducation à ce sujet.



Pour Victoire Laurent, le financement de ce matériel est trop lourd à supporter pour la municipalité. Elle aimerait que le pays et l'Etat soutiennent la commune.