Chonfont et Le Goff s'offrent les deux premières manches de l'omnium

3ème catégorie

200 mètres

1 – Jason Chonfont (Riding Team Tahiti) 12"045

2 – Laurent Le Goff (AS Pirae) 12"072

3 – Eric Reichart (AS Pirae) 12"079

4 – Terii Teihotaata (AS Team Orohena Racing) 12"088

5 – William Chung (Vélo club de Tahiti) 12"093



Scratch

1 – Laurent Le Goff (AS Pirae)

2 – William Cheung (Vélo club de Tahiti)

3 – Jason Chonfont (Riding Team Tahiti)

4 – Ethan Chonfont (Riding Team Tahiti)

5 – Eric Reichart (AS Pirae)



Pass loisir

200 mètres

1 – Bryan Beaufils (AS Tamarii Punaruu Cyclisme) 12"034

2 – Ariitea Bernadino (AS Fei Pi) 12"075

3 – Jean Yves Chonfont (Riding Team Tahiti) 12"090

4 – Henri Chan (Team Cycling Reka) 13"000

5 – Manuarii Tuteirihia (AS Arue) 13"008



Sratch

1 – Evan Simon (cadet, AS Tamarii Punaruu Cyclisme)

2 – Jean Yves Chonfont (Riding Team Tahiti)

3 – Bryan Beaufils (AS Tamarii Punaruu Cyclisme)

4 – Ariitea Bernadino (AS Fei Pi)

5 – Henri Chan (Team Cycling Reka)