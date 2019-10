Chlordécone: enquête préliminaire en Guadeloupe sur de présumés stocks enfouis

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 02/10/2019 - Une enquête préliminaire a été ouverte après des révélations sur de présumés stocks enfouis de chlordécone, un pesticide dangereux, a indiqué mercredi à l'AFP le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, confirmant une information de Guadeloupe la Première.



Cette décision a été prise à la suite du témoignage sous serment fait le 19 septembre de Joël Beaugendre, ancien député de Guadeloupe, aujourd'hui président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, devant la commission d'enquête parlementaire sur le sujet.

Il a affirmé que des stocks de chlordécone, dont la quantité demeure inconnue, avait été enfouis au Jardin d'Essai, abritant aujourd'hui un lycée, aux Abymes.

Ce pesticide, utilisé pour lutter contre un charançon de la banane a été interdit aux États-Unis, dès les années 1960, car classé comme "cancérigène possible". Aux Antilles, il a été épandu jusqu'en 1993 en vertu d'une dérogation gouvernementale.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie et une nouvelle audition de Joël Beaugendre devrait avoir lieu "dans quelques semaines", selon le procureur Xavier Bonhomme.

La chlordécone est suspectée d'être à l'origine de cancers de la prostate, très nombreux aux Antilles, alors que 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais sont contaminés à la chlordécone, selon une enquête de Santé Publique France, publiée en 2018.