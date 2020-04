Chine: retour du confinement dans un comté du centre du pays

Pékin, Chine | AFP | jeudi 01/04/2020 - Quelque 600.000 habitants d'un comté du centre de la Chine ont été placés en confinement après la découverte d'un cas de Covid-19, au moment où le pays redoute une nouvelle vague de contaminations.



La Chine, berceau du nouveau coronavirus à la fin de l'an dernier, semble avoir largement jugulé l'épidémie. Mais les autorités s'inquiètent de voir la maladie revenir sur leur sol, en particulier depuis l'étranger.

Le comté (ou département) de Jia, situé à environ 800 km de Pékin dans la province du Henan, a annoncé mercredi que ses habitants ne pouvaient désormais plus sortir de chez eux sans autorisation.

Selon une directive publiée en ligne, seules les personnes munies d'un permis spécial peuvent continuer à se rendre au travail et les véhicules ne peuvent circuler qu'un jour sur deux, en fonction de leur plaque d'immatriculation.

Aucune raison officielle n'a été donnée.

Mais une femme qui s'était rendue dans le comté a été testée positive au Covid-19 après un contact avec une personne asymptomatique, selon les autorités provinciales.

La Chine a fait état jeudi de 55 nouveaux cas de personnes positives au nouveau coronavirus mais asymptomatiques, c'est-à-dire n'ayant pas la toux et la fièvre caractéristiques du Covid-19.

Plus d'un millier d'entre elles sont sous observation médicale.

Le pays a par ailleurs signalé 35 nouveaux cas confirmés dits "importés".

Pour y faire face, la Chine a fermé temporairement ses frontières à la plupart des étrangers et réduit drastiquement ses vols internationaux la semaine dernière. Toute personne entrant dans le pays se voit par ailleurs imposer une quarantaine de 14 jours.

A en croire le bilan officiel, le nouveau coronavirus a contaminé en Chine au moins 81.589 personnes et fait 3.318 victimes.