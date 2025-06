Chine : pic de chaleur à Pékin et déclenchement de l'alerte orange

Pékin, Chine | AFP | lundi 23/06/2025 - Pékin a connu l’une de ses journées les plus chaudes de l’année, poussant les autorités à déclencher lundi une alerte orange, le deuxième niveau d’alerte le plus élevé, et obligeant les habitants à se réfugier à l'ombre ou près des canaux.



Dans la mégalopole de près de 22 millions d’habitants, les autorités ont appelé la population à la vigilance tandis que les températures devaient grimper jusqu’à 38 °C.



L’alerte orange incite à limiter les activités en extérieur et à bien s'hydrater pour éviter les coups de chaleur.



Les consignes recommandent aux ouvriers du bâtiment de "réduire le temps passé au travail", tandis que les personnes âgées, malades ou fragiles devraient "éviter les efforts excessifs", selon les directives.



La Chine enchaîne les étés extrêmes : les régions du nord subissent des vagues de chaleur, tandis que le sud est souvent frappé par des pluies torrentielles et des inondations.



"Il a fait vraiment chaud récemment, surtout ces derniers jours", a dit Li Weijun à l'AFP. Le stagiaire de 22 ans a délaissé les tenues formelles au travail et repousse désormais ses séances de sport après 22 heures.



De son côté, Zhang Chen, 28 ans, employée dans l’informatique, se protège avec un parapluie pour éviter les coups de soleil : "Avant, je circulais à vélo, mais avec cette chaleur, j’ai arrêté", confie-t-elle.



- Record de chaleur -



Pékin est encore à quelques degrés de battre son record du jour de juin le plus chaud, établi à 41,1°C en 2023.



Face à ces pics de chaleurs, Lucy Lu, 42 ans et native de Pékin, estime qu'il "devrait y avoir des aménagements" lorsque les températures dépassent 40 degrés, "comme du télétravail, pour limiter les risques de coup de chaleur" ajoute-t-elle.



La Chine, premier émetteur mondial de dioxyde de carbone, s’est engagée à atteindre un pic de ses émissions d’ici 2030, puis la neutralité carbone d’ici 2060.



Elle s’est aussi imposée ces dernières années comme un leader mondial des énergies renouvelables, cherchant à réduire sa dépendance au charbon.

