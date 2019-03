Chine: l'île de Hainan prohibera les véhicules 100% essence en 2030

Pékin, Chine | AFP | mercredi 05/03/2019 - La grande île tropicale de Hainan a annoncé l'interdiction des véhicules fonctionnant entièrement à l'essence en 2030, devenant ainsi la première province chinoise à fixer une date pour la transition vers les voitures propres.



La Chine, premier pollueur de la planète, a annoncé en 2017 l'élimination progressive des véhicules à moteur thermique dans l'ensemble du pays, mais sans fixer de date.

Le gouvernement provincial de l'île de Hainan, surnommée le "Hawaï chinois", a pris les devants en annonçant mardi que les ventes de voitures à essence seraient interdites à partir de 2030.

Les autorités locales entendent ainsi répondre au mot d'ordre du président chinois Xi Jinping, qui souhaite faire de l'île "une zone pilote de l'écologie civilisée".

L'île de 9 millions d'habitants cherche aussi à attirer les touristes étrangers sur ses plages de sable blanc bordées de palmiers.

La province prévoit de commencer par remplacer systématiquement ses flottes de véhicules publics, d'autobus et de taxis par des engins à énergie nouvelle: voitures hybrides, électriques ou à hydrogène. Les autocars touristiques, les voitures de location et les camionnettes suivront.

Le réseau des bornes de rechargement et des pompes à hydrogène pour les véhicules fonctionnant avec une pile à combustible sera étoffé, prévoit le gouvernement local.

La Chine est en pointe dans la révolution de l'automobile électrique avec des centaines de constructeurs qui travaillent sur de nouveaux modèles et de généreuses subventions publiques pour attirer les consommateurs.