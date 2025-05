Chine: au moins 4 morts et 17 disparus dans des glissements de terrain

Pékin, Chine | AFP | jeudi 22/05/2025 - Au moins quatre personnes sont mortes et 17 portées disparues dans des glissements de terrain survenus jeudi dans des zones isolées de la province montagneuse du Guizhou (sud-ouest de la Chine), a annoncé un média d'État.



"Le bilan des glissements de terrain survenus dans la province de Guizhou s'est alourdi à quatre morts, tandis que 17 personnes sont toujours portées disparues", a annoncé le gouvernement provincial cité par l'agence de presse étatique Chine Nouvelle.



Deux coulées de boue se sont produites dans des secteurs distincts du district de Dafang: la première dans la nuit, à Changshi, et la seconde en milieu de matinée à Qingyang, dans la localité de Guowa, a précisé la télévision publique CCTV.



Des images aériennes diffusées par CCTV montrent un village dévasté par une coulée de boue brunâtre qui a recouvert des champs agricoles avant de s'accumuler au pied d'une montagne.



Le ministère des Situations d'urgence a appelé les équipes de secours à déployer "tous les moyens possibles" pour retrouver les disparus, tout en soulignant que cette zone reculée au relief "escarpé" rendait les opérations "particulièrement difficiles".

le Vendredi 23 Mai 2025