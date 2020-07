Chine: au moins 14 morts et disparus après des glissements de terrain

Pékin, Chine | AFP | jeudi 09/07/2020 - Des inondations et des glissements de terrain ont fait au moins 14 morts ou disparus en Chine au cours des dernières 24 heures, selon des bilans officiels communiqués jeudi.



Six personnes étaient toujours portées disparues dans la province pauvre du Guizhou (sud-ouest), au lendemain d'un glissement de terrain qui a touché trois villages.



Dans la localité de Tongren, située en zone montagneuse à quelque 1.500 km au sud-ouest de Shanghai, 19 maisons ont été ensevelies et 60 autres endommagées, selon les autorités. Au moins 156 personnes ont dû être relogées.



Au milieu des dégâts et dans un environnement difficile, des secouristes étaient à la recherche d'éventuelles personnes ensevelies.



Un autre glissement de terrain mercredi, cette fois dans la province centrale du Hubei, a fait huit morts, a rapporté la télévision publique CCTV.



Depuis début juin, le sud du pays est frappé par des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain et des inondations.



Les inondations dans l'ensemble du pays ont fait cette année au moins 120 morts ou disparus et les dégâts se chiffrent à 41,6 milliards de yuans (5,2 milliards d'euros), selon le Quotidien du Peuple.



Un coup dur pour une économie qui a déjà beaucoup souffert de l'épidémie de Covid-19.



Au Hubei, où le virus a été découvert l'an dernier, les pluies ont également entraîné des inondations.



A certains endroits, les candidats au baccalauréat, dont les épreuves ont lieu cette semaine, ont dû être transportés en bateaux gonflables pour rejoindre les centres d'examen.