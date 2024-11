Chine: 35 morts dans une attaque à la voiture-bélier

Pékin, Chine | AFP | mardi 12/11/2024 - Trente-cinq personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé des personnes qui faisaient du sport près d'un stade lundi soir à Zhuhai, une localité du sud de la Chine, a annoncé la police locale mardi.



Les autorités avaient fait état dès lundi d'une voiture ayant percuté des piétons à Zhuhai, mais la police n'avait alors signalé que des blessés, et des vidéos du drame ont par la suite été retirées des réseaux sociaux.



Mardi, la police a annoncé qu'une "attaque grave et vicieuse" a eu lieu au Centre sportif de Zhuhai, faisant 35 morts et 43 blessés. Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé, a-t-elle précisé.



Un homme de 62 ans, nommé Fan, a franchi le portail du stade au volant d'un SUV, "s'est introduit de force dans le centre sportif de la ville et a percuté des gens qui faisaient de l'exercice", a indiqué mardi la police dans un communiqué.



Le conducteur a été interpellé alors qu'il se portait des coups avec un couteau "et a été envoyé à l'hôpital pour des soins", selon la même source.



Il se trouve dans le coma après s'être blessé notamment au cou et "n'est pas en état de subir un interrogatoire", a ajouté la police.



De premiers éléments d'enquête suggèrent que l'homme a pu commettre son acte en raison de "son mécontentement concernant le partage des biens ayant suivi son divorce".



Des images diffusées lundi soir, géolocalisées par l'AFP, montraient des personnes allongées immobiles sur le sol, pendant que des témoins tentaient de ranimer d'autres victimes.



Selon un témoin nommé Chen, cité par le magazine Caixin, la piste qui fait le tour du stade était tous les soirs occupées par des gens qui couraient ou se promenaient.



Un autre témoin, nommé Liu, a déclaré le véhicule faisait des cercles, sans doute dans le but de toucher le plus de personnes possible.



"Des gens ont été blessés dans toutes les zones de la piste de course : à l'est, au sud, à l'ouest et au nord", a-t-il déclaré.



Le président chinois Xi Jinping a demandé de faire "tout le nécessaire" pour soigner les blessés, et souhaité que l'auteur des faits soit "puni conformément à la loi".



Le plus important salon aéronautique civil et militaire chinois se déroule actuellement dans la même ville.



- Don de sang -



Selon des vidéos diffusées sur le réseau social chinois Xiaohongshu, des habitants de Zhuhai faisaient la queue devant des établissements pour donner leur sang.



Près du stade, où des policiers interdisaient à quiconque de filmer, des fleurs et des bougies ont été déposées.



Plusieurs internautes ont exprimé leur choc sur ce réseau face au nombre de victimes.



"Hier soir, après le travail, lorsque j'ai regardé les informations, il n'était pas question d'autant de victimes", a écrit l'un d'eux, commentant une photo du communiqué de presse de la police. Et "ce soir, je vois soudain ce nombre - tant de familles touchées".



Le pays a connu une série d'attaques violentes ces derniers mois.



Un homme a tué trois personnes et en a blessé 15 dans une attaque au couteau dans un supermarché de Shanghai en octobre.



En septembre, un écolier japonais avait été poignardé dans la ville de Shenzen (sud) et était mort de ses blessures, suscitant une vive réaction de Tokyo. Shenzen est à environ 155 km de Zhuhai par la route.



Et en juillet, un véhicule avait foncé sur des passants dans la ville de Changsa (centre), faisant huit morts.



Les relations entre le Japon et la Chine tendent à se dégrader à mesure que Pékin renforce sa capacité militaire dans la région et le Japon ses liens de sécurité avec les Etats-Unis et leurs alliés.



C'est dans ce contexte que l'ambassade du Japon en Chine a mis en garde les ressortissants nippons en leur demandant de "se retenir de parler fort en japonais et d'éviter tout comportement provocateur et qui attire l'attention, comme de constituer des groupes bruyants".



Elle a précisé qu'aucune information ne faisait état de citoyens japonais blessés.