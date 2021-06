Chine: 12 morts dans une explosion au gaz dans un quartier résidentiel

Pékin, Chine | AFP | dimanche 12/06/2021 - Au moins 12 personnes ont péri et près de 140 ont été blessées dimanche dans l'explosion d'une conduite de gaz dans un quartier résidentiel dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, ont annoncé les autorités locales.



Les opération de secours se poursuivent, a précisé dans un communiqué le bureau de gestion des catastrophes de la ville de Shiyan, où s'est produite la déflagration vers 06H30 (22H30 GMT).



Des vidéos réalisées par des témoins ont montré plusieurs bâtiments en ruines et des secouristes en train d'évacuer des survivants sous le choc sur des civières.



L'explosion a notamment dévasté un marché aux légumes de la ville où se trouvaient à ce moment-là un grand nombre de commerçants et d'habitants y prenant leur petit déjeuner, a déclaré un témoin au journal officiel Global Times.



"J'ai entendu un énorme bang et je me suis immédiatement abrité sous la table en croyant que c'était un séisme", a raconté un homme gérant un petit restaurant près du lieu de la déflagration.



La chaîne publique CCTV a diffusé des images de bâtiments aux murs effondrés et aux fenêtres explosées. On y voit des secouristes fouiller les débris à la main, parfois avec une pelle.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, selon le communiqué.



Le ministère de gestion des situations d'urgence a également dépêché une équipe sur place.



Les accidents industriels sont relativement fréquents en Chine, en raison d'un mauvais respect des règles de sécurité et de la corruption au sein des services censés veiller à leur bonne application.



Cette explosion est intervenue au lendemain de la mort de huit personnes à la suite d'une fuite d'un produit toxique dans une usine chimique de Guiyang, dans le sud-ouest.