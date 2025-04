Chikungunya à la Réunion: les autorités retirent de la vaccination les seniors

Paris, France | AFP | samedi 26/04/2025 - La lutte contre l'épidémie de chikungunya à La Réunion se complique: les autorités sanitaires viennent de retirer "sans délai" les plus de 65 ans de la campagne de vaccination pour l'île de l'océan indien et Mayotte après trois "événements indésirables graves" dont un décès.



Cette décision survient quelques semaines après le lancement de cette campagne qui ciblait en priorité les seniors, à l'heure où l'épidémie de chikungunya a déjà provoqué la mort de neuf personnes à La Réunion, selon un bilan provisoire.



"La vaccination reste ouverte pour les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant des comorbidités", a toutefois précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.



A la suite de ces annonces, la sénatrice Audrey Bélim (PS) a réclamé une commission d'enquête parlementaire pour "faire la lumière sur les raisons de la grave erreur portant sur la vaccination des plus de 65 ans" et sur les "défaillances" de l'Agence Régionale de Santé dans la gestion de l'épidémie.



Les autorités sanitaires ont été informées le 23 avril de deux "événements indésirables graves" dont un décès puis d'un troisième le 25 avril.



"Compte tenu de la gravité de ces événements, la Direction générale de la santé (DGS) a saisi en urgence le 24 avril la Haute Autorité de Santé pour réévaluer les indications de vaccination contre le chikungunya par le vaccin Ixchiq" du laboratoire Valneva, a précisé le ministère de la Santé.



La Haute Autorité de santé (HAS) s'étant prononcée vendredi en faveur d'une révision des cibles de la vaccination, les autorités sanitaires ont décidé de retirer de la cible vaccinale, "sans délai, les personnes de 65 ans et plus présentant ou non des comorbidités".



Contacté par l'AFP, le groupe pharmaceutique franco-autrichien Valneva n'a pas réagi à ce stade.



Les trois événements indésirables graves sont survenus à La Réunion chez des personnes de plus de 80 ans présentant des comorbidités, a précisé le ministère de la Santé. "Deux personnes ont présenté des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya quelques jours après la vaccination, dont l'une est décédée. La troisième est sortie d'hospitalisation", a-t-on poursuivi de même source.



Le 17 avril, l'agence du médicament avait annoncé "une surveillance renforcée" d'éventuels effets secondaires post-vaccination avec le vaccin Ixchiq.



- 100.000 doses de vaccins -



Le chikungunya, une maladie infectieuse due à un virus transmis par le moustique tigre, provoque une forte fièvre et des douleurs articulaires pouvant perdurer plusieurs semaines. Il n'existe pas de traitement spécifique contre la maladie.



Face à une épidémie généralisée et majeure à La Réunion, une campagne de vaccination a été lancée par les autorités sanitaires début avril dans l'île. Le vaccin utilisé, Ixchiq, est le premier contre le chikungunya à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe.



Quelque 40.000 doses de ce vaccin sont arrivées à La Réunion et 60.000 supplémentaires ont été achetées. Elles étaient destinées en priorité aux personnes de 65 ans et plus présentant des comorbidités.



La campagne de vaccination a démarré "timidement", avait récemment indiqué le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), Gérard Cotellon.



Le bilan provisoire de l'épidémie de chikungunya à La Réunion est de neuf morts, selon les autorités sanitaires qui soulignent que l'épidémie se "stabilise à un haut niveau", selon des chiffres donnés mercredi.



Du 7 au 13 avril, la dernière semaine pour laquelle les données sont connues, 350 passages aux urgences ont été enregistrés contre 289 la semaine précédente, soit une hausse de 21%.



Le nombre de cas confirmés comptabilisés sur la même période est lui en baisse, de 6.237 à 4.304, mais Santé publique France précise que ce nombre n'est pas consolidé et qu'il pourrait donc s'avérer plus élevé.



L'épidémie actuelle a commencé en août 2024, mais les cas ont explosé à partir de mars 2025. Avant cette flambée, aucun cas de chikungunya n'avait été signalé depuis 2010 à La Réunion. Une grande épidémie y avait touché 260.000 personnes et fait plus de 200 morts entre 2005 et 2006.