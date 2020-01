Check-list électorale du haussariat

Municipales - Une équipe du haut-commissariat est venue à la rencontre des passants du marché de Papeete. Elle a réalisé une action de terrain pour vérifier que les personnes étaient bien inscrites sur les listes électorales, et leur indiquer les marches à suivre dans le cas contraire.

Le haut-commissariat a mené une opération de terrain concernant les inscriptions sur les listes électorales au fenua, hier matin au marché de Papeete. Cette action s'inscrit dans la campagne nationale lancée par le ministère de l'Intérieur français. Elle informe la population qu'après une réforme en 2019, la date butoir d'inscription sur les listes électorales est repoussée. Il est donc possible de s'inscrire jusqu'au 7 février pour voter aux élections municipales les dimanches 15 et 22 mars prochain.

Une petite équipe du haut-commissariat est venue à la rencontre des passants du marché de Papeete. Elle leur a proposé de vérifier s'ils étaient bien inscrits sur une liste électorale. Dans le cas contraire, elle leur a expliqué les démarches à suivre en ligne, ou dans la mairie de leur commune de résidence. Pour s'inscrire, la directrice des affaires juridiques du haut-commissariat, Maddgi Vaccaro, explique qu'il "faut avoir plus de 18 ans et se rendre dans la mairie de la comme où on réside". "On vous demandera de venir avec une pièce d'identité et un justificatif qui montre votre rattachement à la commune".