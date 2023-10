Château de Versailles: nouvelle alerte à la bombe, évacuation en cours

Versailles, France | AFP | mardi 17/10/2023 - Le château de Versailles était de nouveau en cours d'évacuation mardi en début d'après-midi après une alerte à la bombe et va rester fermé toute la journée, a appris l'AFP de source proche du dossier et auprès de l'établissement public français.



"Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour", a annoncé l'établissement sur son compte X (anciennement Twitter).



Le château avait déjà été évacué samedi après-midi après une alerte à la bombe passée par un message anonyme posté sur le site moncommissariat.fr, alors que la France vit dans la crainte d'attentats.



L'alerte de mardi a été reçue sur le même site et n'est "pas pris à la légère", a indiqué la source proche du dossier.



L'évacuation des visiteurs était presque terminée aux alentours de 13H15 et "les démineurs travailleront après l'évacuation totale" du château, a précisé une source policière.



"Nous espérons rouvrir dès que possible", a indiqué le service de presse de l'établissement, qui n'était pas en mesure d'indiquer le nombre de personnes évacuées.



A cette époque de fin de haute saison touristique, entre 10 et 15.000 visiteurs fréquentent l'ensemble du vaste site où se trouve le château du roi Louis XIV, selon le service de presse.



Après une attaque au couteau qui a coûté la vie à un enseignant à Arras vendredi, la France a été placée en situation d'"urgence attentat", le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate.



Les alertes à la bombe se sont multipliées depuis la rentrée, avec 168 alertes dans les établissements scolaires depuis début septembre, selon le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal.