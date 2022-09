Charles enfin roi, sous le nom Charles III

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 08/09/2022 - Après une vie passée à attendre, le prince Charles, 73 ans, souvent mal aimé et mal compris, est devenu jeudi le roi Charles III après la mort de sa mère Elizabeth II, à un âge généralement plus propice à la retraite qu'aux grandes réformes.



Son accession au trône après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine "Rex nunquam moritur" (le roi ne meurt jamais).



Il s'appellera Charles III, ont confirmé ses services dans la soirée, peu après que la Première ministre Liz Truss eut salué le nouveau monarque.



"Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III", a déclaré la toute nouvelle Première ministre, que la reine avait reçue mardi au château de Balmoral pour lui demander de former un nouveau gouvernement.



Le couronnement de Charles, cérémonie hors du temps, unique en Europe, devrait intervenir au mieux dans quelques semaines, une fois dépassé le traumatisme du décès de la reine Elizabeth II, souveraine adulée décédée à 96 ans.



Elle-même avait été couronnée en juin 1953, 16 mois après avoir été proclamée reine. C'était "le dernier hourra impérial", avec "8.250 personnes entassées dans l'Abbaye de Westminster", selon Bob Morris, auteur de plusieurs ouvrages sur l'avenir de la monarchie.



Selon lui, Charles devrait préférer "un couronnement plus rapide et plus petit", mais tout pourrait dépendre de la date, pour éviter un couronnement au coeur de l'hiver.



Camilla reine consort



Sa deuxième épouse Camilla deviendra reine consort, un souhait exprimé par la reine en février dernier. Le sujet restait sensible chez les Britanniques. Après son remariage avec le prince Charles en 2005, Camilla avait choisi de ne pas prendre le titre de princesse de Galles, trop associé à la princesse Diana que Charles avait trompée avec elle pendant de longues années.



Etrange destin que celui de ce prince à la personnalité singulière, beaucoup moins populaire que sa mère, dont il attendait la mort pour entrer dans la lumière.



Né le 14 novembre 1948, il était devenu, en tant que fils aîné, l'héritier de la couronne à 3 ans et 3 mois, en février 1952, lorsque la princesse Elizabeth, 25 ans, était devenue reine à la mort de son père George VI.



Depuis ses premiers engagements officiels dans les années 70, le rôle du Prince de Galles a été de "soutenir sa majesté la Reine, en tant que point focal de la fierté nationale".



Il a donc accueilli en son nom les dignitaires au Royaume Uni, participé aux dîners d'Etat, voyagé dans une centaine de pays, remis des milliers de décorations, couru les inaugurations, honoré des héros, écrit ou enregistré d'innombrables messages d'encouragement ou de félicitations.



Il remplaçait de plus en plus sa mère à la santé déclinante.



En mai, Charles avait prononcé à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles les plus importantes.



56% d'opinions favorables



Les Britanniques connaissent surtout de lui le naufrage de son mariage avec la princesse Diana, qui lui a fait un tort considérable dans les années 1990, et son remariage avec Camilla.



Homme de passions, Charles a occupé au mieux cette très longue attente, défenseur avant l'heure de l'environnement, amateur de médecines douces, passionné d'urbanisme durable et jardinier inspiré qui parle à ses arbres. Depuis 2007, il publie son "empreinte écologique" (total 3.133 tonnes de CO2 en 2020 contre 5070 en 2019).



Il est au total président ou bienfaiteur de plus de 420 organisations caritatives, dont la principale, le Prince's Trust, a aidé depuis sa création en 1976 plus d'un million de jeunes en difficulté.



Mais ce vieil aristocrate dandy qui aime les costumes croisés est nettement moins populaire que sa mère, entièrement dévouée à son rôle pendant 70 ans, et d'une neutralité absolue.



Est-ce son âge, sa gaucherie, ou ses passions trop bavardes jugée parfois à la limite de l'ingérence politique ? Il n'était qu'à 56% d'opinions favorables dans un récent sondage YouGov en mai, loin derrière la reine (81%), son fils le prince William (77%) sa belle-fille Kate Middleton ou sa sœur la princesse Anne. Camilla plafonnait à 48% d'opinions positives.



Depuis le décès de son père le prince Philip au printemps 2021, et alors que la reine se faisait moins présente, Charles a resserré le cercle royal, autour de lui, Camilla, son fils aîné William, son plus jeune frère Edward.



Il prend les rênes d'une institution au rôle amoindri dans le monde, à une époque et un âge qui sont un double défi.



Nul ne sait encore comment Charles Philip Arthur George saura l'incarner, mais une chose est déjà sûre: ses années de règne lui sont comptées.

L'ordre de succession au trône britannique Voici l'ordre de succession au trône britannique après la mort d'Elizabeth II, qui voit son fils aîné devenir le nouveau roi Charles III.



1. Le prince William, duc de Cambridge. Né le 21 juin 1982, fils aîné de Charles.



2. Le prince George de Cambridge. Né le 22 juillet 2013, fils aîné du prince William.



3. La princesse Charlotte de Cambridge. Née le 2 mai 2015, fille du prince William.



4. Le prince Louis de Cambridge. Né le 23 avril 2018, deuxième fils du prince William.



5. Le prince Harry, duc de Sussex. Né le 15 septembre 1984, deuxième fils du prince Charles.



6. Archie Mountbatten-Windsor. Né le 6 mai 2019, fils aîné du prince Harry.



7. Lilibet Mountbatten-Windsor. Née le 4 juin 2021, fille du prince Harry.



8. Le prince Andrew, duc d'York. Né le 19 février 1960, deuxième fils de la reine Elizabeth.



9. La princesse Beatrice d'York. Née le 8 août 1988, fille aînée du prince Andrew.



10. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Né le 18 septembre 2021, fille de la princesse Beatrice.



11. Le princesse Eugenie d'York. Née le 23 mars 1990, deuxième fille du prince Andrew.



12. August Brooksbank. Né le 9 février 2021, fils d'Eugenie.



13. Le prince Edward, comte d'Essex. Né le 10 mars 1964, troisième fils de la reine Elizabeth.



14. James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn. Né le 17 décembre 2007, fils du prince Edward.



15. Lady Louise Mountbatten-Windsor. Née le 8 novembre 2003, fille du prince Edward.



16. La princesse Anne, princesse royale. Née le 15 août 1950, fille de la reine Elizabeth.



17. Peter Phillips. Né le 15 novembre 1977, fils de la princesse Anne.



18. Savannah Phillips. Née le 29 décembre 2010, fille aînée de Peter Phillips



19. Isla Phillips. Né le 29 mars 2012, deuxième fille de Peter Phillips



20. Zara Tindall. Née le 15 mai 1981, fille de la princesse Anne.



21. Mia Tindall. Née le 17 janvier 2014, fille aînée de Zara Tindall



22. Lena Tindall, née le 18 juin 2018, deuxième fille de Zara Tindall.



23. Lucas Tindall. Né le 21 mars 2021, fils de Zara Tindall.



Les descendants de la reine Elizabeth sont suivis par ceux de sa seule soeur, décédée, Margaret. Les descendants des frères et soeurs de leur père, le roi George VI, arrivent ensuite.



Plus de 70 personnes en vie descendent du père de ce dernier, le roi George V, mort en 1936. Seuls les descendants de Sophia de Hanovre (1630-1714) peuvent hériter du trône, selon l'acte d'Etablissement (Act of Settlement) de 1701.



Les catholiques en sont exclus, le monarque est le gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre, établie par le roi Henry VIII en 1534. Néanmoins, ceux qui sont mariés à des catholiques ne sont plus exclus. Et selon une loi modifiant l'ordre de succession, entrées en vigueur en 2015, les garçons nés après le 28 octobre 2011 ne prennent plus le pas sur leur(s) soeur(s) aînée(s).

le Jeudi 8 Septembre 2022 à 14:47 | Lu 58 fois