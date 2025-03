Charles III allège son agenda après des "effets secondaires" de son traitement contre le cancer

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 27/03/2025 - Le roi Charles III a passé une courte période à l'hôpital jeudi après avoir subi des "effets secondaires" liés à son traitement contre le cancer, le forçant à alléger son agenda, a annoncé jeudi soir le palais de Buckingham.



"A la suite d'un traitement médical programmé (...) contre le cancer ce matin, le roi a ressenti des effets secondaires temporaires qui ont exigé une courte période d'observation à l'hôpital" indique le communiqué, qui précise que le monarque âgé de 76 ans a pu regagner sa résidence privée de Clarence House mais est contraint d'annuler ses engagements prévus vendredi.



Selon la BBC, il devait se rendre dans la ville de Birmingham où il devait participer à quatre éventements distincts et recevoir trois ambassadeurs.



Le monarque "tient à présenter ses excuses à tous ceux qui pourraient être affectés ou déçus par cette situation", a encore écrit le palais dans son communiqué.



Charles III a accédé au trône à la mort de sa mère, la très populaire Elizabeth II, le 8 septembre 2022. Il n'a jamais été aussi populaire que sa mère, ou que William son fils, qui doit lui succéder.



- Visite en Italie ? -



Deux ans plus tard, en février 2024, il prenait le monde de court avec l'annonce fracassante de son cancer. Un mois plus tard, c'est la princesse Kate, l'épouse de l'héritier du trône, le prince William, qui annonçait son propre cancer. Elle n'a jamais précisé la nature de son cancer.



Ces deux annonces ont profondément secoué la société britannique et fait la Une des médias dans le monde entier.



La princesse Kate a annoncé mi-janvier être en rémission de son cancer et a repris ses engagements royaux.



Le roi, lui, avait repris ses engagements fin avril 2024, deux mois et demi après l'annonce de son cancer. Décrit par son cercle proche comme un bourreau de travail, il a toujours estimé que le maintien de ses engagements royaux participaient à son bien-être.



En octobre, il avait renoué avec ses voyages à l'étranger, effectuant un déplacement de 11 jours en Australie et aux Samoa pour le sommet du Commonwealth, en compagnie de son épouse Camilla, et faisant pour l'occasion une pause dans son traitement.



"Je suis toujours en vie" avait-il plaisanté le 20 décembre lors d'une réception.



Mardi, le palais de Buckingham avait annoncé le report de la visite d'Etat au Vatican prévue début avril pour laisser le pape François se reposer après plus de cinq semaines d'hospitalisation.



La visite du roi et de la reine Camilla en Italie, programmée du 7 au 10 avril, était toutefois maintenue. Ils doivent notamment être reçus par le président de la République, Sergio Mattarella, et par la Première ministre Giorgia Meloni.



Le roi, qui est le gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre, "sera le premier monarque britannique à s'adresser à une séance du Parlement italien", avait indiqué le palais de Buckingham.



Le couple royal doit aussi se rendre à Ravenne, dans l'est du pays, où il assistera à une cérémonie marquant le 80ème anniversaire de la libération de cette région de l'occupation nazie par les forces alliées, qui a eu lieu le 10 avril 1945.