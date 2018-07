Chants et danses pour les journées portes ouvertes de l'Institut d’Insertion médico-éducatif

Cette année, à l’initiative de l’association des parents d’élèves de l’IIME, des prestations culturelles mettant à l’honneur la tradition marquisienne ont permis aux parents, au personnel de l’IIME, aux enfants et à des artistes bénévoles de se retrouver autour d’un spectacle de chants et danses, valorisant les valeurs pédagogiques portées par l’établissement.

Ce spectacle a fait place à la visite du centre et la présentation des méthodes de stimulation, de développement de la confiance des enfants accueillis autour de thématiques fortes, telles que le respect de l’environnement, le lien avec la culture et la tradition et la vie en collectivité.

A cette occasion, la ministre de la Famille et des Solidarités a salué le dynamisme et la cohésion d’équipe incluant les parents d’enfants autour d’un projet éducatif à la fois innovant et respectueux des traditions.



D'après communiqué