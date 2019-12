Championnats du monde : les sélectives programmées

TAHITI, le 17 décembre 2019 - La fédération tahitienne de va’a a annoncé les dates des sélectives pour les prochains championnats du monde de va’a vitesse prévus à Hawaii en août prochain. Les inscriptions seront ouvertes le 6 janvier.



La 19e édition des championnats du monde de va’a vitesse “élite” et “clubs” se déroulera à Hilo, sur l’île de Hawaii, du 15 au 23 août 2020. Des sélectives seront proposées par la fédération tahitienne de va’a (FTVAA), les inscriptions seront ouvertes à partir du 6 janvier.



Pour la catégorie V1 élite, les sélectives auront lieu les 29 février et 7 et 14 mars sur le plan d’eau du Parc Aorai Tini Hau, à Pirae. Les frais de participation sont de 2 000 Fcfp par journée ou de 5 000 Fcfp pour les trois journées, incluant un tee-shirt, un repas et une boisson par journée de participation.



La grande finale de ces sélectives aura lieu le vendredi 10 avril au parc Aorai Tini Hau. (frais de participation : 2000 Fcfp). Pour pouvoir participer à ces sélectives, il faut être licencié pour l’année 2020 dans un club affilié à la fédération et être à jour de ses cotisations.



Trente-six rameurs par catégorie seront retenus pour la sélection finale. Pour les îles, chaque district sera libre d’organiser ses sélectives et pourra engager une douzaine de V1 par catégorie lors de la sélection finale.



En ce qui concerne la catégorie V6 “clubs”, Tahiti disposera de six couloirs en V6 et trois couloirs en V12 par catégorie.



Pour départager les clubs et les classer par niveau au moment de leur inscription à la fédération internationale de va’a (FIV), un championnat en V6 sur 500 m sera organisé le samedi 11 avril au parc Aorai Tini Hau. Les frais de participation sont de 2000 Fcfp par rameur, incluant tee-shirt, repas et boisson.



Une caution de 6 000 Fcfp par rameur, représentant 50 % de l’inscription du club à la F.I.V, sera exigible au dépôt du formulaire d’engagement à la FTV. Cette caution sera remboursée en cas de non qualification. Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 6 janvier. Contacts Fédération Tahitienne de Va’a : Tél. 40 450544.