Championnats du monde de va’a vitesse : 2000 sportifs à la cérémonie d'ouverture

PAPEETE, 10 juillet 2018 - La cérémonie d’ouverture des 18e championnats du monde de va’a vitesse, est organisée ce dimanche 15 juillet, à partir de 15 h 30 au stade Fautaua de Pirae.



A quatre jours du coup d’envoi des mondiaux, ce rendez-vous promet d’ouvrir dignement les festivités, dimanche au stade Fautaua à partir de 15 h 30. La cérémonie d’ouverture des 18e championnats du monde de va’a vitesse permettra ainsi de présenter au public polynésien les 34 délégations qui s’affronteront dans la baie de Taaone à partir de jeudi 19.



La fête débutera par l’incontournable défilé des athlètes. Plus de 2000 sportifs sont attendues : la délégation tahitienne, les 33 délégations étrangères mais également les finalistes du Va’a Mata’eina’a Contest.



La cérémonie sera l’occasion pour les athlètes étrangers de s’imprégner de la culture polynésienne. Une cérémonie traditionnelle sur le thème du lien sera animée par Sunny Walker.



Ensuite c’est une invitation au voyage qui sera proposée aux athlètes et au public grâce au spectacle de la célèbre troupe Hei Tahiti dirigée par Tiare Trompette, sur le thème des cinq archipels.



TNTV assurera le live WEB et Facebook de la cérémonie.