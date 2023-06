Championnats du monde ISA - ​Kauli Vaast passe lui aussi le premier tour

Après Vahine Fierro la veille, Kauli Vaast a validé son ticket pour le second tour des championnats du monde ISA de surf à Surf City au Salvador. Le plus jeune représentant de l'Equipe de France masculine n'a eu besoin que de quelques vagues pour s'imposer. Il a successivement scoré un 6,50 pts puis un 7,50 pts sur sa toute dernière vague avec un carve surpuissant. « J'étais assez stressé au début et je suis pas mal tombé au début avec les clapots, a reconnu Vaast au micro de la Fédération française de surf. 'J'ai mis un peu de temps à trouver mes marques et ça s’est finalement bien terminé. Je suis passé, je suis content. »

Il affrontera au tour suivant Malakai Martinez, Alan Cleland et Simon Salazar.