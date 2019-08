Chamboule-tout sur Europe 1, valse des matinales : le bilan du mercato radio-télé

Paris, France | AFP | lundi 26/08/2019 - Au revoir Nikos et "Soir 3", bonjour Patricia Loison sur franceinfo et Jean-Michel Aphatie sur LCI : les chaînes de TV et de radio font leur rentrée. Chamboule-tout chez Europe 1 - Face à des audiences qui n'en finissent plus de plonger, Europe 1 a de nouveau chamboulé sa matinale à la rentrée. Faute d'avoir réalisé un "miracle", Nikos Aliagas a quitté cette tranche stratégique, remplacé dès lundi sur Europe par un journaliste maison, Matthieu Belliard. Nikos conserve ses émissions sur TF1. Et c'est Sonia Mabrouk qui anime désormais l'interview politique du matin sur Europe.

La radio du groupe Lagardère a aussi revu une grande partie de sa grille : Philippe Vandel revient avec une émission sur les médias et la culture de 9H à 11H, l'humoriste Matthieu Noël reprend la tranche stratégique 16-18H, et l'ex-BFMTV Nathalie Levy anime une nouvelle tranche d'information de 18 à 20H.

"Ce combat vaut la peine d’être livré, même s’il sera long, car nous finirons bien par le gagner", a lancé le patron du groupe Arnaud Lagardère sur Instagram, remerciant ses annonceurs et ses auditeurs.

- Marc-Olivier Fogiel a quitté l'antenne de RTL, dont il était un pilier avec "RTL Soir" et "On refait le monde" (18-20H), pour diriger BFMTV. Il est remplacé par Thomas Sotto, qui continuera à travailler pour France Télévisions. Aphatie sur LCI - LCI a recruté pour sa matinale l'éditorialiste Jean-Michel Aphatie, qui quitte Europe 1.

- L'ex-cheffe du service politique de RTL Elizabeth Martichoux rejoint également l'équipe de LCI. Alba Ventura reprend l'interview qu'elle animait dans la matinale d'Yves Calvi.

- Christophe Jakubyszyn, ancien chef du service politique de la Une, a pris les rênes de la matinale de BFM Business, en remplacement de son présentateur historique Stéphane Soumier.

- L'humoriste Jean-Luc Lemoine a quitté la bande de chroniqueurs de TPMP!, l'émission de Cyril Hanouna sur C8, pour animer une émission d'humour "empreinte de nostalgie" sur France 3, chaque samedi à 13H30.

- Hugo Clément, l'ancien journaliste de "Quotidien" sur TMC, quitte le média en ligne Konbini pour rejoindre France 2, la maison où il avait fait ses débuts. Il y animera "Sur le front", des soirées documentaires consacrées à l'environnement. Au revoir Ardisson et Sébastien - Serait-ce la fin des clashes chez Ruquier ? Le présentateur d'"On n'est pas couché" a décidé de se séparer de ses chroniqueurs attitrés, Christine Angot et Charles Consigny, au profit d'intervenants qui changeront à chaque émission.

- Sur France 3, le dernier "soir 3" a été diffusé dimanche : le journal nocturne est remplacé par "Le 23H", diffusé sur franceinfo (canal 27). Avec notamment le retour à l'antenne de la journaliste Patricia Loison, qui coanimera la tranche avec Nathanaël de Rincquesen (Télématin) et Céline Bosquet.

Pour sa quatrième saison, la chaîne d'info publique a également renforcé sa mi-journée (9h30-13h00) avec l'arrivée de Louis Laforge pour plus de direct, et propose une nouvelle tranche 13h00-17h00 présentée par Sophie Le Saint (ex-Télématin).

- Sur France Inter, Edouard Baer n'a pas souhaité reprendre son émission du dimanche soir et a été remplacé par Nadia Daam, ancienne d'Europe 1, pour deux heures de libre antenne. La quotidienne scientifique "La tête au carré" est remplacée par "La Terre au carré", consacrée à la transition écologique.

- Il était un pilier du divertissement sur le service public depuis 23 ans : France Télévisions n'a pas renouvelé ses contrats avec Patrick Sébastien, qui a présenté au printemps ses derniers numéros du "Plus grand cabaret du monde" et des "Années bonheur". Sans rebondir à la télé pour le moment.

- Autre vétéran du PAF, Thierry Ardisson quitte (sans doute provisoirement) le petit écran. "L'homme en noir" qui travaillait depuis 13 ans à Canal+, s'est dit "viré" par Bolloré, pour avoir refusé de produire à moindre coût ses talk-shows sur C8.

Thierry Ardisson va être remplacé le samedi en début de soirée par l'omniprésent Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avec une nouvelle émission d'humour, "La grande darka".