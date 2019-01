Challenger #12 : Krystal Garcia





Fille de Samuel Garcia, figure emblématique de l’illustre club de football de l’as Venus, Krystal devait choisir entre danse et judo. Elle a finalement opté pour la deuxième option, avec succès. Elle intègre le Vénus Judo Club, véritable usine à champions et championnes situé à Mahina. A Tahiti, elle enchaine les victoires en compétition et décide de partir en métropole en 2016 pour tenter sa chance. Elle intègre avec succès le pôle espoirs d’Orléans puis l’Insep, l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance. Elle obtient en 2018 le titre de championne de France sénior en deuxième division. Son but ? Devenir championne olympique…



Quatre questions à Krystal Garcia Tes débuts ?



« J'ai commencé par faire de la danse et du judo. Puis est arrivé le moment où il a fallu faire un choix car les horaires étaient similaires, j'ai donc choisi le judo. Jusqu'en 2012, c'était qu'une pratique pour le loisir, puis lors des Jeux Olympiques de Londres, après la finale de la championne olympique Lucie Decosse, j'ai dit à mes parents « moi aussi je veux être championne olympique comme elle » et j’ai par la suite demandé à mes parents si je pouvais poursuivre ma pratique en structure de haut niveau en France. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Ma médaille de bronze aux championnats de France cadet, il y a deux ans, était la récompense d'une première année de travail, surtout que c'était pour moi une année d'intégration. Lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, j'ai eu la chance de pouvoir combattre sous les couleurs de la France, la médaille n'était pas là mais cela reste, malgré un petit échec sportif, une expérience énorme que je souhaite à tout sportif de vivre. »



Tes motivations ?



« Mes parents sont ma motivation de tous les jours, j'ai envie de les rendre fiers. La réussite me motive, chaque jour je m’entraîne pour le même objectif : réussir dans le domaine que j'ai choisi. »



Tes objectifs ? Un message ?



« J’aimerais devenir championne de France junior et être sélectionnée pour participer aux championnats d'Europe et du monde Junior. Il est important de faire ce que l'on souhaite dans la vie, lorsque vous avez envie de réussir quelque chose, donnez-vous les moyens d'y arriver, sans oublier qu'avant tout, il faut le faire en prenant du plaisir. »

Carte d'identité Née le 17 septembre 2001

Origines : Père français, mère calédonienne-wallisienne

Situation familiale : célibataire

Un héros de votre enfance ? : Mon père

Si tu étais un animal ? Une lionne, car elle est courageuse et elle est protectrice

Une valeur morale ? « Le travail et la détermination sont les clés de la réussite »

Ton activité professionnelle ? Lycéenne en terminale ES

Tes sponsors ? Teva Import Tahiti



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018

Tournoi international Aix en Provence : 3e

Championnat de France Senior 2e Division : 1e

