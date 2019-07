Cette créatrice réimagine ses vieux jeans en vêtements à la mode

"On vit à une époque où on court toujours après du neuf, du neuf, du neuf, alors qu'on a des vêtements très bien fabriqués et costauds"



Quelle est l'origine de ces pièces ?

Donc je participe depuis trois ans à la Tahiti Fashion Week en tant que créatrice, car j'ai un atelier de confection sur mesure, même si on travaille dans l'ameublement. Je travaille pour les hôtels, des particuliers… Mais j'ai toujours eu la passion de la mode.



Cette année tu as donc fait quelque chose de différent ?

Cette année je me suis laissée embarquer dans deux défilés, ce qui est toujours difficile puisqu'il faut faire deux collections différentes… Alors pour le défilé public dans les jardins de l'Assemblée, j'ai décidé de travailler sur la manière de revisiter un jeans avec la collection Denim in Love. J'ai des garçons qui sont partis faire leurs études, ils ont laissé de nombreux vêtements tels quels, et j'avais ces jeans qui dormaient, pliés et bien rangés dans mes placards… Alors je me suis dit qu'on vit à une époque où on court toujours après du neuf, du neuf, du neuf, alors qu'on a des vêtements très bien fabriqués et costauds… On ne les porte plus parce qu'il ne sont plus à la mode. En concéquence, dans l'habillement on a une industrie qui pollue énormément. Donc là c'était l'occasion rêvée pour présenter des jeans transformés en pièces relookées "coutures".



Peux-tu nous présenter quelques une de tes créations ?

Là par exemple il y a une petite robe qui est un jeans qui a été retourné, frangé, on a ajouté ces petits lacets qui vont rendre la pièce très sexy. On peut la porter avec un T-shirt ou un maillot de bain en dessous pour la journée, ou avec des talons hauts pour être plus sexy en changeant le look ! Une des autres pièces les plus emblématiques est cette veste en jeans. C'est une de mes pièces préférées parce qu'elle est très facile à réaliser. On prend un jeans, on le retourne, on coupe les jambes, on fait un petit col en V, là j'ai ajouté un morceau de passe-poil pour faire plus habillé et avoir une jolie finition… A priori ce n’est pas évident au premier regard que cette veste est un jeans retourné, c'est quand on regarde dans les détails que ça apparaît. On pourrait même y passer une ceinture et ça devient évident ! Je fais ça parce que la Fashion Week ne n'est pas seulement pour vendre des pièces, c'est aussi partager des idées et créer des courants. Je veux m'élever contre le gaspillage de ce qu'on appelle la "quick fashion", la mode rapide, où on porte un vêtement une fois et on le jette ! A Tahiti on ne crée pas de tissu, mais avec un peu d'imagination et un tout petit peu de travail, on peut prendre un vêtement qu'on ne porte plus comme un jeans et en faire un vêtement revisité et tendance !



Tu fais donc travailler les 8 couturières de ton atelier sur ce projet ?

Oui. Donc dans notre atelier, on travaille sur de l'ameublement, la mode ce n'est pas notre métier. Mais pour la semaine de la Fashion Week, une parenthèse s'ouvre pendant trois semaines ou une grande partie de la l'atelier travaille sur la confection de vêtements dédiés à la Fashion Week. Là on a créé 28 pièces pour les défilés. C'est le moment pour nous de nous lâcher, de se libérer et de créer ! On travaille toutes ensembles et on met notre imagination en commun.