Ces Tahitiens enrôlés dans les Sections disciplinaires en Indochine

PAPEETE, 6 février 2019 - L’association Mémoire polynésienne et la Maison de la culture organisent une conférence sur le thème Les Tahitiens dans les guerres d’Indochine et de Corée, mardi 12 février au Petit théâtre. Tahiti Infos s’associe à cet événement en publiant chaque jour un épisode de ces épopées tahitiennes en Orient.



Les Sections Spéciales sont une unité disciplinaire méconnue souvent en poste isolé en pleine zone de combat vietminh. Les soldats tahitiens sont connus pour leur courage, mais aussi leur indiscipline. La gravité de leurs actes va conduire certains d’entre eux vers les unités disciplinaires. Le Tahitien Smith Gobrait, dit Mataoa, est versé dans les Sections Spéciales, le 6 août 1952, pour son indiscipline. Il fait deux séjours dans leurs rangs. Il a été précédé par le Tahitien Michel Fougerousse en décembre 1947. Le caporal-chef Saïd Brouta, Tahitien d’adoption, venu du 2e Bataillon du Régiment de Corée, est affecté à sa demande aux Sections Spéciales en novembre 1953.



Michel Fougerousse a combattu les Japonais et a réussi à s’enfuir via la frontière chinoise. Il revient à Saigon en mars 1947, dans le cadre d’un second séjour. Il est affecté au 21e RIC, 10e compagnie comme soldat de 1e classe. Son unité est alors stationnée dans le sous-secteur de Dinh Lap An Chan.



En septembre 1947, il est puni pour vol, ivresse et négligence dans ses fonctions. Michel Fougerousse est cassé de son grade et remis soldat de 2e classe pour être affecté aux Sections Spéciales. Les Sections Spéciales sont des unités disciplinaires créées le 1er février 1946, d’abord appelées Section de discipline, puis le 1er novembre 1946 Compagnie de discipline avant de prendre le nom de Sections Spéciales le 1er août 1947. Elles sont rattachées au I/22e RIC, puis à la CCZE le 1er novembre 1950. Les Sections Spéciales sont implantées dans le sous-secteur de Bien Hoa, où elles tiennent le quartier de Tan Phu, particulièrement dangereux. De nombreuses bandes vietminh y opèrent, bien armées et agressives. L’unité les poursuit inlassablement les accrochent, combats et embuscades, leur infligeant des pertes énormes, pour les désorganiser et les rejeter du Do Nai.



Sa peine disciplinaire accomplie, Michel Fougerousse est muté le 19 juillet 1948 au 21e RIC, dans la 3e compagnie. Mais sa santé s’est dégradée. Il entre à l’hôpital de Lang Son le 26 février 1949 pour congestion pulmonaire, puis est transféré à l’hôpital militaire de Haiphong. Michel Fougerousse décède le 15 mai 1949. Il est inhumé au cimetière de la conquête, allée E, tombe n°6 bis.