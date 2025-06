Cerise Calixte : “J’espère fortement qu’il y aura un troisième volet”

Tahiti, le 22 juin 2025 - Cerise Calixte est la voix de Vaiana. Venue deux fois déjà en Polynésie française pour le tournage du clip du premier dessin animé, puis pour participer à la soirée Miss Tahiti, elle est de retour en famille dans le cadre d’un événementiel organisé par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. L’occasion de faire le point avec elle sur ses projets et les secrets qui entourent le tournage du deuxième volet du dessin animé.





Cerise, tu es venue en congé en famille, mais il y a aussi une partie professionnelle à ton passage au Fenua.

“Oui. Je suis venue à l’initiative de Air Tahiti Nui. On a fait un vol événementiel et j’ai chanté dans l’avion pour les passagers. C’était une surprise pour eux. Je passais de cabine en cabine pour chanter pour tout le monde et c’était assez exceptionnel. Je crois que c’est la première fois que la compagnie organise ça et c’était assez exceptionnel. Eh oui, de fait, j’en profite pour faire plein de choses ici. Je suis ambassadrice de Te Mana o te moana [Association de protection de la tortue, NDLR] et j’ai accompagné une classe au centre pédagogique pour découvrir les tortues. Enfin, j’avais proposé à l’hôtel Le Tahiti de venir chanter ce vendredi soir. Après, c’est vrai que je prévois des congés en famille et dans les îles. La dernière fois que je suis venue, pour la sortie du premier Vaiana, j’étais avec mon petit-ami, qui est maintenant mon mari, et depuis nous avons deux enfants à qui je vais faire découvrir la Polynésie.”



Tu n'étais pas revenue depuis la sortie du premier Vaiana ?

“Il y a eu le tournage du clip en 2016. Et je suis revenue pour l’élection de Miss Tahiti en 2017. Ensuite, je ne suis plus revenue. On devait venir faire notre voyage de noces ici, mais ça n’a pas pu être possible. On a attendu que les enfants soient plus grands pour les emmener.” [Deux petites filles nous interrompent] : “C’était trop cool tes chansons”, lâche la première. “Merci beaucoup, je t’adore.”



Nous sommes nombreux à avoir vu Vaiana 2. Nous ne dirons pas la fin pour ne pas gâcher, mais ça sent le Vaiana 3… Es-tu déjà dans le projet ?

“J’espère bien en être. Moi la première, j’étais soufflée quand j’ai vu la fin du 2. Nous n’étions au courant de rien. J’ai été mise au courant du tournage du Vaiana 2 en même temps que tout le monde. Tout se fait dans le plus grand secret aux États-Unis. Quand j’ai découvert la fin, j’étais hystérique. J’espère fortement qu’il y aura un troisième volet… Mais, si c’est le cas, je ne suis pas dans la confidence.”



Disney t’a tout de suite appelé pour faire le doublage du 2 ?

“Oui, la question ne s’est même pas posée. J’étais très contente de retravailler avec eux.”



Qu’a été ton quotidien professionnel entre les huit années qui ont séparé les deux dessins-animés ?

“J’ai continué le doublage. J’en ai fait une de mes activités principales. J’adore ça. Je fais des séries, des films, des dessins-animés. J’ai fait My Little Pony New Generation, le film Dora L’Exploratrice, le dessin-animé Abominable. Je suis aussi dans Spirit Rangers [un dessin-animé sur la sauvegarde la nature, NDLR]. J’ai aussi continué avec Disney puisque j’ai sorti un album 100% Disney. J’ai fait une tournée avec cet album. J’ai aussi été ambassadrice de la Grande Fête des Princesses à Disneyland. Et j’ai sorti mon propre single, ‘Juste Un Peu D’Amour’. Enfin, juste après le Covid, on a commencé la tournée des cinés-concerts dans les Zenith.”