Célébration du 14-Juillet à Moorea

La commune de Moorea-Maiao a célébré jeudi, dans le jardin de la mairie de Afareaitu, la Fête nationale en présence notamment des élus du conseil municipal et des représentants de la gendarmerie nationale, des anciens combattants ou encore du Corps des sapeurs-pompiers de Moorea. Après le dépôt des gerbes sur le monument aux morts de Afareaitu, la première adjointe au maire Elsa Keck a notamment rappelé dans son discours l’attachement de la municipalité à l’histoire de la France ainsi qu’à la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Elle a également tenu à rappeler “les valeurs sur lesquelles se repose notre pacte républicain” et à commémorer “tous ceux qui ont combattu pour la France."