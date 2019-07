Cédric Bellais revient sur sa victoire

Parole à Cédric Bellais :



Quelques mots sur ton dernier combat ?



« Dans tout combat, il faut être prudent. Tout peut basculer sur un coup. Même si je m’étais bien préparé, il fallait faire très attention. La boxe, c’est quand même dangereux. J’avais fait une bonne préparation, j’avais été aux Etats Unis m’entrainer avec des sparring partners pour être au mieux. Mon adversaire bougeait beaucoup, il a fallu faire attention et attendre une opportunité pour pouvoir contrer. Cela a payé. »



Quelques mots sur ton absence prolongée ?



« Cela faisait un an que je n’étais pas monté sur le ring. En juillet 2018, lors de mon dernier combat, j’avais été victime d’une déviation nasale. Du coup, j’avais dû faire une petite pause au niveau de mes entrainements, de mes combats. J’ai dû me faire opérer. J’ai dû attendre l’accord du docteur avant de pouvoir reprendre. »



Tes objectifs pour la suite ?



« Il va falloir défendre ces titres et pourquoi pas aller chercher de nouveaux titres, je ne sais pas encore. Arrivé à ce stade là, il y a quand même de très bons boxeurs. Pour le moment, ça va ! Merci au public qui est venu assister au combat, cela faisait quand même un an que je n’étais pas monté sur le ring. Merci » Propos recueillis par SB