Cécile, ancienne malade de la lèpre : "Mes parents m'ont mise de côté"

Docteur Lam Nguyen

Responsable de la consultation spécialisée en maladies infectieuses et tropicales



" La lèpre est une bactérie qui te détruit les nerfs, or le corps a besoin des nerfs pour nourrir ses organes, notamment la peau et toute la trophicité de la peau et des poils. La lèpre est devenue rare. On a une prévalence qui est assez faible, on a 0,36 pour 100 000 habitants. Depuis dix ans, on oscille entre deux à huit cas par an. C'est un bas niveau, mais ça persiste toujours, et on n'arrive pas à l'éliminer complètement. Ce qui veut dire qu'il y a une circulation à bas bruit de cette bactérie dans la population et ça continue à contaminer des gens, même si c'est faible, ça continue.



Ca s'attrape en contact fréquent et durable avec quelqu'un qui a la lèpre et qui excrète la bactérie soit par son nez et la bouche ou soit par des contacts. Par exemple, s'il y a des enfants qui jouent parterre et qu'il y a quelqu'un qui a la lèpre et qui éternue, eh bien la bactérie se dépose sur le sol. Et si on a des plaies, eh bien, la bactérie rentre dans les plaies. Ce n'est pas une voie très fréquente, mais elle est possible.



En général, ça s'attrape parce qu'on est à côté des personnes qui ont la lèpre. Quand ils éternuent, ça fait des gouttelettes et si la personne inhale, eh bien, la bacille rentre dans le corps, et elle va se fixer au niveau des nerfs périphériques, et elle te détruit les nerfs.



Mais curieusement, les premiers signes sont dermatologiques, donc cutanés. En général, la lèpre donne des taches sur la peau, qui ne grattent pas et qui ne font pas mal. Donc, si tu as une tache sur la peau qui est insensible, eh bien, penses à la lèpre et vas consulter. Une lésion insensible doit faire penser à la lèpre. Tu pinces dessus et tu ne sens rien, ni le froid, ni le chaud… Toutes les lésions insensibles ne viennent pas forcément de la lèpre, mais il faut y penser en premier lieu. Des fois, ce sont des manifestations neurologiques pures, on a des fourmillements, des picotements sans aucune raison. Dans ce cas-là, il faut aller consulter immédiatement un neurologue pour savoir si ce n'est pas la lèpre. Quelques fois, la lèpre peut ne pas donner de signes cutanés, mais des signes neurologiques.



La transmission intrafamiliale existe, mais ce n'est pas génétique. Ce n'est pas parce que les parents l'ont que les enfants l'ont forcément. Évidemment, si on vit sous le même toit, ça peut se transmettre aux enfants, c'est une transmission bactérienne, transmissible par les gênes, et à ce sujet-là, la lèpre peut être transmise par la mère à son enfant, c'est peu fréquent, mais c'est possible. Mais, ce n'est pas, encore une fois congénital ou génétique.

En 2014, on a détecté la lèpre chez un enfant de 7 ans. En 2012, on a eu un autre enfant de 9 ans. Et un enfant de 10 ans, l'année précédente. Ces enfants sont totalement guéris aujourd'hui.



Actuellement, il y a deux pays au monde qui sont les plus touchés : le Brésil et l'Inde. Dans le Pacifique, il y a quelques années, il y avait les États fédérés de Micronésie, les Kiribati et les îles Marshall. "