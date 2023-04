Ce qui a buggé dans les procurations dimanche

Tahiti, le 18 avril 2023 – Un bug du système “Lettre recommandée électronique” qu'utilisaient les services de l'État pour transmettre les procurations aux communes, est survenu ce samedi. Cette anomalie a empêché l'envoi des procurations de dernières minutes, enregistrées la veille et le jour de l'élection. Si la situation n’a été réglée qu'en fin d'après-midi, cela n'a pas eu d'incidence, puisque tous les détenteurs de procurations ont pu voter.



Un bug a affecté le fonctionnement du système électronique permettant l'échange des procurations entre les services de l'État et les communes, dimanche dernier en marge du premier tour des élections territoriales. Cette anomalie, qui serait liée à des perturbations de connexion entre le serveur central et le réseau internet, a empêché la transmission des procurations de dernière minute. Ce système appelé "Lettre recommandée électronique" a été développé par Fare Rata et permet l'envoi de manière dématérialisé des documents. Pour rappel, même si vous êtes en possession d'une copie d'une procuration, les bureaux de vote doivent en posséder un autre exemplaire, qu'ils reçoivent donc directement de la gendarmerie. Si ce problème n'a été signalé au haut-commissariat que sur les coups de 15 heures, ce jour-là, l'anomalie serait survenue, selon nos informations, dès le samedi. Par conséquent, toutes les procurations enregistrées la veille et le jour de l'élection n'ont pas pu être transmises aux communes. Cette situation a entrainé des ralentissements dans les bureaux de vote, puisque après avoir compris l'origine du problème, tous les documents ont dû être transférés par fax depuis la gendarmerie. Toujours selon nos informations ce bug n'a pas eu d'incidence sur le bon déroulement de l'élection. Tous les détenteurs de procuration ont pu voter ce dimanche, hormis deux ou trois personnes qui se sont présentées trop tard le jour de l'élection (après 16 heures) pour en déposer une.