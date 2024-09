Ce que l'on sait des explosions des systèmes de transmission du Hezbollah au Liban

Beyrouth, Liban | AFP | jeudi 19/09/2024 - Des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et près de 3.000 blessés. Ces explosions ont porté un coup dur au Hezbollah, qui en a accusé Israël et a juré de se venger. Voici ce que l'on sait de ces attaques.



- Qu'est-il arrivé? -

Mardi, des explosions simultanées de bipeurs, un système de radiomessagerie utilisé par le Hezbollah, ont eu lieu dans ses bastions dans la banlieue sud de Beyrouth, dans l'est et dans le sud du Liban. Elles ont fait douze morts et des centaines de blessés.



Le lendemain, la deuxième vague d'explosions a cette fois visé des talkies-walkies, faisant 25 morts et des centaines de blessés.



Le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad, a déclaré à la chaîne Al Jazeera que les attentats de mercredi avaient été plus meurtriers parce que les engins utilisés étaient "plus gros".



- Quelle réaction israélienne? -

Si Israël a annoncé des frappes aériennes jeudi sur des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, comme il le fait régulièrement, il n'a rien dit sur les explosions de mardi et mercredi.



Toutefois, avant la première vague d'explosions, Israël avait annoncé mardi étendre les objectifs de sa guerre contre le Hamas pour y inclure la sécurisation du front nord à sa frontière avec le Liban.



À la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, Israël a promis d'éliminer le mouvement islamiste palestinien et de ramener les otages emmenés dans le territoire palestinien.



Dès octobre, le Hezbollah a ouvert un front à la frontière avec Israël, échangeant des tirs presque quotidiens avec les troupes israéliennes.



Ces affrontements ont tué des centaines de personnes au Liban, principalement des combattants, et des dizaines de personnes, dont des soldats, du côté israélien. Ils ont aussi déplacé des dizaines de milliers de personnes des deux côtés.



Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé mercredi que le "centre de gravité" de la guerre se déplaçait "vers le nord".



- Quelles modalités pour cette attaque? -

Des analystes ont déclaré que des explosifs avaient probablement été placés dans les bipeurs avant qu'ils ne soient livrés au Hezbollah.



Selon une enquête préliminaire des autorités libanaises, "les appareils étaient préprogrammés pour exploser et contenaient des matériaux explosifs", a indiqué un responsable libanais de la sécurité.



Une source proche du Hezbollah a déclaré sous couvert d'anonymat que les bipeurs avaient été "récemment importés" et semblaient avoir été "sabotés à la source".



Selon le New York Times, les bipeurs ont été fabriqués par la société hongroise BAC, qui n'est en réalité qu'une "façade israélienne".



"Au moins deux autres sociétés-écrans avaient également été créées pour dissimuler l'identité réelle des personnes fabriquant les bipeurs: des officiers des services de renseignement israéliens", révèle le quotidien américain.



Selon cette source, BAC "s'occupait de clients ordinaires, pour lesquels elle produisait une gamme de bipeurs standards. Mais le seul client réellement important était le Hezbollah, et ses bipeurs étaient loin d'être ordinaires".



Fabriqués séparément, ils contenaient "des batteries imprégnées de l'explosif PETN", et ont "commencé à être expédiés au Liban à l'été 2022 en petites quantités, avant que la production n'augmente rapidement après que M. Nasrallah eut dénoncé les téléphones portables", précise le New York Times.



La société japonaise Icom a de son côté déclaré avoir cessé de produire, il y a une dizaine d'années, le modèle de radios qui aurait été utilisé dans les explosions de mercredi.



- La main du Mossad? -

Des médias israéliens ont affirmé que cette attaque portait la marque du Mossad (service de renseignement extérieur israélien).



"L'opération +bipeur+ a été une nouvelle démonstration stupéfiante des prouesses des services renseignements israéliens", a déclaré John Hannah, de l'Institut juif pour la sécurité des Etats-Unis.



Le Mossad a démontré "de manière répétée sa capacité non seulement à pénétrer en profondeur les réseaux les plus sensibles de ses pires adversaires, mais aussi à exécuter des opérations d'une (grande) précision", a-t-il ajouté.