Ce miel de Paea qui vaut de l’or

Tahiti, le 20 mai 2021 – Intense et riche en arômes, c’est le miel de Louise Frogier qui décroche pour la deuxième édition consécutive, le prix du meilleur miel de Polynésie, devant Jean-Patrick Villain et Linea Rocher. Le jury du concours, organisé par Apis porinetia avec le lycée hôtelier, a salué des récoltes de qualité.



“Très floral, un peu salin, bien équilibré” avec des notes “de fleurs, de fruits, et des arômes de caramel ou de cassonade”, décrit la jeune pâtissière et membre du jury, Heimataiti Contios. “Il s’est vraiment démarqué des autres”. Aux couleurs de la Polynésie, le miel de Louise Frogier a de nouveau séduit le nez du jury à la 4e édition du meilleur miel de Polynésie, organisé par Apis porinetia, l’association des apiculteurs de Polynésie, en partenariat avec le lycée hôtelier. Et ce sont encore ses ruches de Paea qui l’emportent sur les sept autres productions en lice.



Pour la lauréate, c’est l’aboutissement d’un dur labeur. “C’est difficile de faire du miel à Tahiti, parce qu’on est obligé de multiplier les ruches dans différentes zones au risque de tout perdre à cause de la météo”. Ce qui génère des coûts en termes de logistique. “J’assure mes ruches et quand je ne produis pas j’ai quand même des frais fixes”. Y compris en carburant. “C’est un challenge”, reconnaît Louise Frogier. “On est obligé de bachoter parce que l’environnement évolue. Il faut tout le temps se mettre à jour et il n’y a pas beaucoup de littérature ici sur le miel”. D’où l’intérêt de faire partie d’une association. “C’est quelque chose de nouveau l’apiculture ici, on est un peu les pionniers”.