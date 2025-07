Catastrophe d'Air India: l'Inde ordonne une inspection des interrupteurs d'alimentation en carburant des Boeing

New Delhi, Inde | AFP | mardi 15/07/2025 - L'Inde a ordonné l'inspection des interrupteurs d'alimentation en carburant équipant les avions Boeing immatriculés sur son sol, après la mise en cause de ce dispositif par l'enquête sur l'accident du B-787 d'Air India le mois dernier.



Dans un premier rapport publié samedi, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) a indiqué que l'alimentation en kérosène des deux réacteurs de l'appareil avait été interrompue juste après son décollage d'Ahmedabad le 12 juin.



Cette coupure des interrupteurs a causé une brusque perte de puissance des deux moteurs de l'avion, qui est tombé sur des bâtiments proches de l'aéroport en causant 260 morts.



Le document de l'AAIB n'a pour l'heure tiré aucune conclusion ni pointé aucune responsabilité.



L'enregistreur des conversations du cockpit a révélé que l'un des pilotes avait demandé à l'autre "pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant" et que ce dernier avait répondu "qu'il ne l'a pas fait", a toutefois précisé l'AAIB.



Si son rapport n'a préconisé aucune mesure immédiate, sa maison-mère, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA), a ordonné lundi soir de vérifier ces dispositifs sur plusieurs types de Boeing, dont les 787 et 737.



"La DGCA a noté que plusieurs opérateurs, aussi bien à l'étranger qu'en Inde, ont déjà ordonné des inspections sur leurs appareils", a-t-elle expliqué dans un communiqué.



En 2018, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine a publié une note d'information sur "le désengagement potentiel de la fonction de verrouillage de l'interrupteur de contrôle du carburant" sur certains Boeing, dont le 787.



Air India a fait savoir à l'AAIB qu'elle n'avait alors pas procédé à une inspection car cette mesure n'était que "conseillée et non obligatoire".



La Corée du Sud a emboîté le pas à l'Inde en ordonnant la même inspection.



"Le ministère (des Transports) se prépare à demander à toutes les compagnies sud-coréennes qui utilisent des Boeing de procéder à l'examen des interrupteurs d'alimentation en carburant", a indiqué mardi à l'AFP un de ses porte-parole.



Dans une lettre adressée à ses employés lundi, le PDG de la compagnie, Campbell Wilson, a mis en garde contre "toute conclusion prématurée" sur les causes de la catastrophe du vol 171.



Singapour a également indiqué avoir examiné les interrupteurs de carburant sur les avions Boeing de ses compagnies aériennes. "Nos vérifications ont confirmé que tous les commutateurs de carburant sur les Boeing 787 de Singapore Airlines (SIA) et Scoot fonctionnent correctement et sont conformes aux exigences réglementaires", a déclaré un porte-parole de SIA à l'AFP.



Deux associations de pilotes de ligne indiens ont pour leur part vivement rejeté le rapport préliminaire des enquêteurs, estimant qu'il suggérait une erreur humaine.