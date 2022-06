Carton plein pour les Tahitiennes au va'a à Saipan

Tahiti, le 20 juin 2022 - Après deux journées de compétition à Saipan, les dames ont réussi un carton plein, dimanche et lundi, pour les premières épreuves de va'a, avec quatre médailles d'or. Les hommes eux ont été dominés en V1 500 mètres, dimanche, où Hiromana Florès s'est contenté de l'argent, l'or revenant au Calédonien Albert Mainguet. Et en V12 500 mètres, les Cagous ont également pris le meilleur sur les Tahitiens. Ces derniers se sont ensuite rattrapés, lundi, en V6 sur le 1 500 et le 500 mètres.



L'objectif avoué pour la fédération tahitienne de va'a était de décrocher les 12 médailles d'or en jeu à Saipan, histoire de rattraper la petite déconvenue de Samoa en 2019, où deux médailles avaient échappées à nos 'aito. Et la reconquête attendra encore un peu, car dimanche les rameurs tahitiens ont été devancés deux fois par leurs rivaux calédoniens.



Tout d'abord en V1 500 mètres, où Hiromana Florès a été battu par Albert Mainguet qui a avalé les 500 mètres de course en 2'11"23 contre 2'12"89 pour le natif de Teva i Uta qui s'est contenté de l'argent. Ensuite, c'est sur la course du V12 500 mètres, où les rameurs polynésiens ont également été devancés par les Cagous. Un temps de 1'49"43 pour les Calédoniens contre 1'50"32 pour les Tahitiens qui voyaient filer une nouvelle médaille d'or.

Les hommes se rattrapent en V6 C'est donc le couteau entre les dents que les 'aito ont abordé, lundi, l'épreuve du V6 1 500 mètres. En finale les Tahitiens ont survolé les débats repoussant les Calédoniens cette fois-ci à près de 300 mètres pour s'adjuger leur première médaille d'or de ces Mini-Jeux. Les 'aito ont ensuite remis ça quelques heures plus tard en remportant également la course du 500 mètres en V6, pour empocher leur deuxième médaille d'or, lundi.



Si les messieurs ont été moins en réussite, les Tahitiennes ont réussi un sans-faute, dimanche et lundi. En individuel sur le 500 mètres, Hinatea Bernadino n'a laissé aucune chance à la concurrence en s'imposant avec près de 4 secondes d'avance sur sa plus proche poursuivante, la Fidjienne, Elenoa Vateitei. Ensuite ses camarades ont pris le relais sur l'épreuve du V12 500 mètres où elles n'ont également pas eu d'égal en l'emportant avec plus de 6 secondes d'avance sur l'équipage de la Papouasie Nouvelle-Guinée.



Et lundi en V6 sur le 1 500 et le 500 mètres, les Tahitiennes se sont offert une troisième et une quatrième médaille d'or en quatre épreuves disputées.



A noter que les rameurs seront au repos, ce mardi, avant de reprendre le lendemain avec les épreuves de marathon en V1 sur 16 km.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 20 Juin 2022 à 19:13 | Lu 242 fois