Carton plein pour la première journée du Salon du tourisme

Le son de cloche est le même à Maupiti. " Les touristes veulent découvrir notre culture et quand ils rentrent, ils sont heureux ", déclare Firmin Teoroi de la pension Orovaru.



Firmin et son épouse travaillent dans le secteur touristique depuis près de 6 ans. Et les débuts n'ont pas été de tout repos. " Avant, je cultivais la pastèque, je faisais aussi le coprah. C'est ma femme qui a toujours voulu monter une pension de famille, mais elle n'a jamais réussi. Quand je travaillais à la mairie, elle m'a dit qu'il fallait que nous nous lancions, elle était cuisinière, en ce temps-là. Elle a, ensuite, suivi une formation sur le tourisme. C'est comme ça, que nous avons démarré. "



Aujourd'hui, le couple et leurs enfants travaillent en harmonie. Chaque année, ils reçoivent " des français, des anglais, des américains, des chinois, des japonais… Il y a aussi des polynésiens qui viennent chez nous pour déstresser ou pour découvrir les autres cultures polynésiennes. "



Et à Maupiti, tout le monde travaille ensemble. " Nous mettons en valeur aussi le travail de nos pêcheurs, agriculteurs et artisans. Il faut que tout le monde en profite. "



Maupiti compte aujourd'hui 16 pensions de famille, et les touristes ont droit aux visites des sites historiques de l'île mais aussi à diverses activités culturelles, comme la confection des couronnes ou encore des paniers en palme de cocotiers.



D'ailleurs, Teura et sa petite famille ont choisi Maupiti pour leurs prochaines vacances. " Nous avons choisi Maupiti parce que mon mari aimerait y rencontrer sa famille qui vit là-bas et qu'il n'a pas vue depuis longtemps. En plus, nous avons beaucoup entendu parler de Maupiti. "



La petite famille s'envolera donc en avril, " ce sera la première fois que nous irons à Maupiti, et on profite justement des offres du salon. "



Du côté d'Air Tahiti, les offres sur les billets d'avion sont toujours attractives, avec 50 % de réduction pour les voyages en pensions et 45 % pour les hôtels. Le Salon du tourisme fermera ses portes dimanche.