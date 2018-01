Carrefour refonde son modèle et supprime des milliers de postes en France

La Défense, France | AFP | mardi 23/01/2018 - Confronté à une perte de vitesse de son modèle, Carrefour va supprimer des milliers de postes et opérer un virage vers le commerce en ligne et le bio.



Le géant de la distribution a annoncé mardi un plan de 2.400 départs volontaires dans ses sièges en France, un plan de sauvegarde de l'emploi pour le personnel des 273 ex-magasins Dia avec l'objectif de reclasser "au moins" la moitié des 2.100 salariés, ainsi qu'une réduction de coûts de deux milliards d'euros.

Les 2.400 suppressions de postes concernent les sièges du groupe, qui comptent actuellement 10.500 salariés sur 12 sites. Leur taille est "démesurée" par rapport à la concurrence, a estimé lors d'une conférence de presse le PDG du groupe Alexandre Bompard, pour qui "Carrefour n'a pas suffisamment évolué avec ses clients".

Dénonçant la "méthode" du groupe, les syndicats, convoqués vendredi pour un comité de groupe France extraordinaire, craignent des conséquences bien plus lourdes pour l'emploi.

Michel Enguelz (FO) a dénoncé des chiffres "morcelés, minimalistes". "On est sur quelque chose de bien plus vaste que ce qui est annoncé, Carrefour continue d'avancer masqué", a ajouté le représentant FO, premier syndicat du groupe, qui a d'ores et déjà appelé à la grève le 8 février.

La CGT a elle dit redouter 10.000 suppressions de postes, dont 1.200 aux sièges.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévenu de son côté mardi que l'Etat serait "vigilant sur l'accompagnement de chaque salarié concerné par le plan".

Le groupe a en outre annoncé une réduction des coûts de 2 milliards d'euros dès 2020 en année pleine, notamment via des économies sur la logistique et les coûts de structure.

Carrefour va également se séparer de 273 magasins de proximité anciennement Dia mais passés sous sa propre enseigne, qui emploient 2.100 personnes mais affichent d'importantes pertes. Le distributeur espère trouver des repreneurs et, pour les magasins qui fermeront, M. Bompard ambitionne de pouvoir proposer "au moins" à la moitié des collaborateurs des "offres attractives" de reclassement.

M. Bompard a en revanche assuré que le groupe n'avait "aucun projet" de fermeture d'hypermarchés en France.

En Chine, où ses ventes reculent également, Carrefour a prévu de faire rentrer au capital de sa filiale deux acteurs locaux: le géant de l'internet Tencent et la chaîne de supermarchés Yonghui. Carrefour entend en rester le premier actionnaire.

- Bio et numérique -

Dans son plan de transformation, Carrefour s'est par ailleurs fixé un objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce en ligne alimentaire.

Il prévoit en outre d'investir 2,8 milliard d'euros sur 5 ans, "soit six fois plus" que les investissements actuels, pour se renforcer dans le numérique. Il lancera en 2018 un site unique en France, Carrefour.fr, qui aura vocation à être élargi dans d'autres pays.

Carrefour veut également presque quadrupler son chiffre d'affaires dans le bio à 5 milliards d'euros en 2022, et apporter un "soutien financier" aux agriculteurs pour leur conversion vers le bio.

Dans les grandes métropoles européennes, le groupe veut ouvrir au moins 2.000 magasins de proximité dans les cinq prochaines années.

Ces annonces étaient bien accueillies à la Bourse de Paris, où l'action Carrefour gagnait plus de 5% vers 12H30.

Avec 12.300 magasins sous enseigne dans le monde et 374.478 collaborateurs, le géant français de la distribution, qui était encore en 2001 le numéro 2 mondial du secteur, occupe désormais la neuvième place.

Mais c'est en France, qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires total du groupe (88,24 milliards d'euros) avec ses 115.000 personnes, que Carrefour est le plus exposé.

Le format de l'hypermarché, emblématique des années 1960-1970, "est au cœur du cyclone", selon Philippe Moati, coprésident de l'Observatoire Société et Consommation (L'ObSoCo) pour qui "l'une des portes de sortie serait (d'en) réduire la voilure", ce que Carrefour a prévu de faire.

Selon des experts de la distribution, le défi du groupe est de passer d'une course à la taille à une bataille pour la maîtrise des nouvelles technologies et du traitement des données, des domaines dans lesquels Amazon est roi.