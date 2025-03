Carrefour autorisé sous conditions à racheter Cora et Match

Paris, France | AFP | jeudi 13/03/2025 - Le géant de la distribution Carrefour a été autorisé par l'Autorité de la concurrence à racheter les enseignes Cora et Match, précédemment détenues par le groupe Louis Delhaize, sous réserve de se séparer de huit magasins, selon un communiqué jeudi.



L'instance, notamment chargée de s'assurer que la concurrence entre les distributeurs n'est pas trop faible au niveau local, a également demandé la cession d'une galerie marchande attenante à l'un de ces huit magasins, a-t-elle détaillé.



L'Autorité de la concurrence a ultérieurement précisé à l'AFP que l'un de ces huit magasins, en l'occurrence celui de Cusset dans l'Allier, est exploité par un franchisé de Carrefour, et que c'est le contrat de franchise qui devra être résilié.



Carrefour avait officiellement racheté Cora et Match en juillet 2024.



L'opération avait été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros. Le groupe belge détenait 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, souvent situés dans le quart nord-est de la France. Selon Carrefour, ils représentent environ 2,4% du très concurrentiel marché de la distribution alimentaire, et emploient 22.000 personnes.



Le distributeur, qui a conservé l'enseigne Match mais converti les Cora en Carrefour, a indiqué dans un communiqué séparé qu'il allait "engager des discussions avec des repreneurs potentiels pour céder, d'ici la fin de l'année 2025, les huit magasins situés dans les zones identifiées par l'Autorité".



Les magasins concernés, outre celui de Cusset, sont situés à Mercin-et-Vaux et Crouy près de Soissons dans l'Aisne, à Villers-Semeuse dans les Ardennes, à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, à Nancy en Meurthe-et-Moselle, à Publier en Haute-Savoie et aux Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. La galerie concernée est celle de Villers-Semeuse.



Ces 5 hypermarchés et 3 supermarchés ont généré en 2024 un chiffre d'affaires cumulé légèrement supérieur à 300 millions d'euros, précise le géant de la distribution.



Il a ajouté confirmer son "objectif de 130 millions d'euros de synergies à horizon 2027" dans le cadre du rachat de Cora et Match.



Carrefour, qui a aussi racheté la centrale d'achat Provera, avait annoncé à l'automne 2024 prévoir la fermeture du siège de Cora à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne) et la suppression de 340 postes d'ici fin 2025.



Carrefour assurait que "chaque collaborateur du site de Croissy-Beaubourg se verra proposer au moins une offre de reclassement sur un des sites du groupe en Ile-de-France, soit en siège (à Massy notamment), soit en magasin", et précisait vouloir créer 120 postes à Massy dans le même temps.

