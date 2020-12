Carrefour Punaauia fermera à 13 heures dimanche pour « donner du repos »

Tahiti, le 26 décembre 2020 - Le magasin Carrefour Punaauia fermera exceptionnellement ses portes demain, dimanche, à 13 heures au lieu de 20 heures, afin de « donner un moment de repos aux équipes de Punaauia et de sa direction » indique Nancy Wane, directrice générale du groupe. Le temps, selon la direction, de « reprendre des forces » avant lundi.

Le paiement des jours de grève, dernier point d’achoppement dans le conflit qui oppose l'intersyndicale (CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Otahi) et la direction ne semble pas aboutir à un accord, alors que les deux partis restent sur leur position. La grève, qui dure depuis déjà quelques jours, est donc maintenue dans les quatre magasins.

Jeudi matin, les deux partis étaient pourtant tombés d'accord à l'inspection du travail sur les deux principaux points bloquants du conflit : la situation de la directrice des ressources humaines (DRH) et le "harcèlement".