Carrefour Polynésie relooke son site

Publireportage - Le site internet de Carrefour Polynésie évolue. Il se modernise pour répondre toujours mieux aux attentes de ses clients. Intuitif et sécuritaire, il permet désormais de profiter de ventes éphémères « e-commerce ». Il s’achemine vers un site complet d’achat en ligne. Estelle Derollez, responsable communication marketing détaille cette évolution.



Qu’offrez-vous de nouveau aux clients Carrefour ?



« La crise sanitaire que nous traversons a accéléré l’évolution de notre site internet. Pour améliorer l’expérience client nous avons fait appel à des professionnels, la société canadienne Trampoline qui travaille avec de grands noms à l’international. Notre site offre à présent un service client plus complet ainsi qu’un espace de vente éphémère e-commerce. Il est sécurisé et sécuritaire, intuitif, moderne, simple et épuré. Ce site est évolutif, à terme nous offrirons un site marchand complet. »



Pouvez-vous nous détailler le « service client » ?



« Parmi les services proposés se trouvent le catalogue dans lequel chaque produit est désormais assorti d’une fiche complète et explicite. Très prochainement ils auront par ailleurs la possibilité d’établir une liste de course en fonction de leurs habitudes et envies.. Cette liste, une fois achevée, pourra être envoyée par mail. Elle restera accessible via un téléphone à tout moment. Enfin, nous sommes en train d’enrichir un espace de conseils intitulé l’espace Carrefour où se trouvent, par exemple, des recettes. Actuellement nous proposons une tartine d’avocat et œuf mollet, du Ha’ura en papillote ou bien encore du granola maison cacao, noisette & fleur de sel. Cela donne des idées ! Pour améliorer l’expérience client nous avons classé ces recettes : collation, boisson, entrée, plat principal, sans gluten et sans lactose. »



Et qu’est-ce que la vente éphémère e-commerce ?



« Cela correspond à un onglet intitulé vente flash qui permet au client d’accéder à des offres web exclusives. Nous prévoyons d’ores et déjà deux opérations de vente éphémère e-commerce en novembre. Les clients pourront à cette occasion parcourir les offres, tranquillement installés chez eux, les sélectionner et même les payer. Un système de click and collect et de livraison sur Tahiti sera mis en place pour finaliser l’achat. »



Quelles sont les autres opérations prévues ?



« Un calendrier promotionnel des événements a été établi pour l’année 2022. Il y en aura régulièrement. Pour connaître les dates deux possibilités, suivre notre actualité via les réseaux ou bien s’abonner à notre newsletter. »



Que promettez-vous aux clients Carrefour qui ont déjà l’habitude de surfer sur votre site ?



« C’est une véritable expérience client. Nous avons gagné en fluidité et intuitivité. Lors des opérations de vente éphémère, il sera possible de bénéficier d’offres particulières mais aussi, et c’est la nouveauté, de sélectionner les offres désirées et de payer en ligne ! Nous n’avons pas encore de drive, mais nous progressons pas à pas vers cet objectif. Par rapport à l’année passée nous avons déjà effectué un bond en avant. Il suffit de se connecter pour le constater. »