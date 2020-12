Carrefour : Grosses avancées mais grève maintenue

Tahiti, le 24 décembre 2020 - L'intersyndicale et la direction du groupe Carrefour sont tombés d'accord jeudi matin à l'inspection du travail sur les points bloquants de la situation de la directrice des ressources humaines et du harcèlement. La grève est pourtant maintenue, les dernières discussions achoppant sur le paiement des jours de grève.



Le conflit social en cours dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti a évolué très favorablement jeudi, même si la grève était toujours maintenue dans la soirée. Jeudi matin, l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Otahi a rencontré la direction du groupe de grande distribution pour des "discussions de conciliation" à l'inspection du travail. Au terme de 2h30 de négociations, un accord a été trouvé sur les deux principaux points bloquants du conflit : la situation de la directrice des ressources humaines (DRH) et le "harcèlement". Sur la DRH, Carrefour s'est engagé à "travailler sur la méthode et la communication". Et sur le harcèlement, les syndicats ont davantage évoqué un "mal être au travail" qui fera l'objet d'examens approfondies en Comité hygiène et sécurité, avec la possibilité d'un "audit social" de l'entreprise. A la sortie des négociations, les syndicats étaient satisfaits de voir leurs revendications "reconnues" par la direction, a expliqué le leader de O oe to oe Rima, Atonia Teriinohorai.



Dans la foulée, chaque direction des quatre magasins de Arue, Faa'a, Punaauia et Taravao devait entamer des discussions sur des protocoles d'accord avec leurs délégués syndicaux respectifs. Mais les négociations ont tourné court sur la question du paiement des jours de grève. "Nous avons accepté de revoir tous les points de revendication au premier semestre et en contrepartie nous avons demandé de payer les jours de grève", explique Atonia Teriinohorai. Problème, la direction de Carrefour a opposé un refus catégorique pour cette dernière demande.



Résultat, la grève est maintenue dans les quatre magasins. Des enseignes qui seront fermées vendredi à l'occasion du 25 décembre et qui rouvriront samedi.