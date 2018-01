Carnet de voyage en Patagonie: dans les glaces du Beagle...

Dans la réalité d'aujourd'hui, cette voie navigable est peu empruntée même si ses cinq kilomètres de large en font une splendide "autoroute" entre l'Atlantique et le Pacifique. Les "voileux et les petits cargos assurant le fret entre Ushuaia et Punta Arenas ne le boudent pourtant pas. Quand on a fait, sur un voilier, le Horn dans le sens ouest-est une fois, on est content de ne pas prendre le risque de revivre le cauchemar que vécut le capitaine Bligh à bord de la Bounty, lorsqu'il tenta de rallier l'Angleterre à Tahiti : après 30 jours dans l'Atlantique à buter sur ce terrible cap, il finit par renoncer et passer par l'Afrique et le sud de l'Asie…

Politiquement le canal est coupé en deux : dans sa partie orientale, il sert de frontière entre l'Argentine (au nord, avec la ville de Ushuaia) et le Chili (au Sud, avec la petite ville de Puerto Williams, cité la plus australe du monde), alors que dans sa partie occidentale, il est entièrement chilien.