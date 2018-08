Carnet de voyage - Poerani Nui, l’adresse gourmande de Manihi

Le lagon de Manihi a été très pêché (surpêché même) au temps où des dizaines et des dizaines de fermes perlières étaient en activité. Aujourd’hui, sa faune à écailles est bien moins dense que sur certains autres atolls et avec beaucoup de sagesse, une réserve a été instaurée autour de la passe par les pouvoirs publics (arrêté n° 1421 C M du 21 août 2017 réglementant la pêche sur le domaine public maritime au droit de l'atoll de Manihi, dont les dispositions sont valables jusqu’au 31 décembre 2022), tandis que les parcs à poissons sont ou seront démontés sous peine de forte amende (aucune concession n’étant renouvelée). Bien sûr, quelques grincheux font entendre leurs voix, estimant que « le lagon regorge de poissons », ce qui est totalement faux.

En réalité, la passe a besoin d’être protégée car c’est par elle que le lagon retrouvera un jour sa vitalité, sa richesse et sa bonne santé et il faut espérer que les autorités ne cèderont pas devant les caprices d’une minorité face à l’intérêt général qu’offre cette réserve sur le court, le moyen et le long terme. Sans compter qu’elle constitue un excellent atout touristique méritant d’être mis en valeur et qui attirera les plongeurs.