Carnet de voyage - Manihi, la plongée VIP pour tous

Concrètement, le principe des journées de plongée au « Blue Way Manihi » est celui de « one diver, two tanks » cher aux Anglo-Saxons. On part tôt le matin, dès 8h, pour deux immersions espacées d’une heure de repos. « Même s’il n’y a qu’un plongeur, je sors et j’assure » précise Bernard, qui offre aujourd’hui une jolie palette de sites potentiels : « Nous explorons sept spots, que ce soit en lagon pour les débutants ou en océan, plus profond parfois, avec une plongée à 45 m environ sur de splendides roses de corail. Dans le lagon ou dans l’océan pour les débutants, nous plongeons de manière très progressive afin de mettre les plongeurs en confiance. »



Le centre assure bien entendu des formations labellisées CMAS ou PADI.



Actuellement, la destination n’est pas encore très connue à l’international, puisque 80 % de la clientèle de « Blue Way Manihi » est constituée de plongeurs venant de Tahiti. « Nous ne cherchons pas à attirer les foules, donc le rythme actuel nous convient à une nuance près ; Air Tahiti n’assure plus de desserte entre Rangiroa et Manihi et nous le regrettons vivement, car la clientèle pourrait venir chez nous plus facilement par ce biais ».

A noter que les enfants, à partir de huit ans, sont parfaitement pris en charge par Bernard : « nous avons un total de vingt-quatre blocs ; pour les plus jeunes, nous sommes très bien équipés, avec des bouteilles de 4, de 6, de 9 et de 10 litres, en fonction de la taille et du poids de chaque enfant ».