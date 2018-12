Carnet de voyage - Il y a 25 ans, Hollywood était à Rapa Nui

Malgré tout, pour les amoureux de l’île de Pâques, ce tournage, qui ne causa pour ainsi dire aucun dommage notable aux vestiges archéologiques (il faut le souligner, malgré les critiques habituelles), fut une occasion incroyable et unique d’entrevoir ce que fut le passé sur cette petite terre du Pacifique Sud : mise en scène soignée, moai (en résine) déplacés ici et là pour faire face aux villages, dos à la mer, culte de l’homme-oiseau reconstitué, tout y était ou presque.



A l’époque, Tig Productions, qui voulait garder son histoire secrète jusqu’au lancement du film (le tournage eut lieu en 1993, le lancement se fit le 9 septembre 1994) n’avait accrédité que deux photographes, un journaliste allemand du magazine Géo et votre serviteur. D’où ces quelques images que nous voulions vous présenter en cette fin d’année 1993, images tombées sans doute dans l’oubli un quart de siècle après avoir été faites, mais qui nous montrent une île de Pâques comme personne ne l’avait vue et comme probablement plus personne ne la verra jamais !



Daniel Pardon