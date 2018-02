Carnet de voyage - Hawaii : le massacre des requins continue !

En termes d’environnement, à voir l’état de nos bords de mer, de nos routes et de nos fonds de vallées (sans parler des lagons poubelles), nous ne sommes sans doute pas les mieux placés pour donner des leçons aux Américains. Mais tout de même : dès 2006, sous l’impulsion courageuse du gouvernement, une loi est entrée en vigueur, faisant des squales des espèces entièrement protégées dans la ZEE polynésienne (5,5 millions de km2 faut-il le rappeler). Même le mako, exclu de la loi à l’époque, a finalement été intégré un peu plus tard à la liste des squales désormais tous protégés.

Non seulement les pêcheurs en haute mer ne peuvent plus ramener de requins (souvenez-vous, il y a quelques années, les poissonneries et grandes surfaces commercialisaient des filets de mako), non seulement plus personne n’a le droit d’en pêcher ne serait-ce qu’au titre de pêche de loisir, mais en outre le commerce de toute partie d’un requin (peau, dents, ailerons, vertèbres) est strictement interdit. Ainsi les bijoutiers de la place ne vendent-ils plus de dents de requin tigre montées sur or, alors que cela se faisait beaucoup.



Requins, raies, tortues, dauphins, baleines, non seulement la Polynésie française est un véritable sanctuaire pour la faune marine (même s’il reste encore trop d’actes de braconnage), mais en outre, à terre, l’esprit du législateur a été respecté et les objets fabriqués avec tout ou partie de ces animaux sont interdits à la vente.



Que les dents de squales viennent donc des eaux polynésiennes ou d’ailleurs, leur détention, leur achat et leur commercialisation sont strictement interdits.



A Hawaii malheureusement, l’esprit de la loi ne concerne visiblement que les seules limites de la réserve et cet esprit ne pèse pas lourd, face à des intérêts mercantiles sans doute puissants.



Il reste aux associations comme PEW par exemple (et bien d’autres) à se mobiliser pour faire comprendre ou pour contraindre. A nos yeux, peu importe la méthode, seul le résultat comptera tant la situation des populations de requins dans le monde est critique.