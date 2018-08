Carnet de voyage - Gambier : la cathédrale en majesté

Les pères de la congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie (surnommés les Picpus, en rapport au siège de leur congrégation, rue Picpus à Paris), virent de suite très grand : les dimensions de l’édifice sont en effet impressionnantes ; 48 mètres de long, 18 mètres de large, 21 mètres de hauteur, le tout pouvant accueillir 2 000 fidèles.



L’édifice principal fut dressé de 1839 à 1841, et ses deux clochers lui furent ajoutés en 1847 et 1848, lui donnant sa silhouette aujourd’hui bien connue de toute la Polynésie, surtout depuis sa dernière restauration effectuée entre 2009 et 2011.



Une cathédrale qui sert de clé de voûte à de nombreuses autres constructions : Notre-Dame de Paix à Akamaru, Saint-Gabriel à Taravai, Saint-Joseph à Taku et Saint Raphaël à Aukena. Sans compter les chapelles (cinq autour de Mangareva), et de très nombreuses autres bâtisses : un couvent à Rouru, un séminaire sur l’île de Aukena, des cimetières, des calvaires, des ouvroirs, des presbytères, et même des routes en pierres. 76 bâtiments à Mangareva, 23 à Akamaru, 10 à Aukena et 9 à Taravai, ce qui fait un impressionnant total de 118 édifices, autant qu’il y a d’îles dans les cinq archipels de toute la Polynésie française…