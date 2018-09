Carnet de voyage: Fare Hape : l’oasis de la Papenoo

Evoquons les choses qui fâchent : avec un ministre de l’Aménagement du territoire, une ministre du Tourisme, un ministre de l’Equipement et un ministre de l’Economie verte, ceux qui nous gouvernent et qui ont le souci de développer le tourisme devraient veiller à l’entretien de la piste qui va de la route de ceinture au relais de la Maroto (18 km) et au Fare Hape. Tahiti n’a pas grand-chose à offrir en termes de plages (comparée à d’autres îles), mais elle abrite en son sein un joyau, la superbe vallée de la Papenoo. Or celle-ci est quasiment inaccessible au grand public compte tenu de l’état de la piste qui la traverse.

Une niveleuse et un compacteur passés cinq ou six fois par an permettraient, à défaut d’un bétonnage qui aurait dû être fait depuis des décennies, d’ouvrir le cœur de Tahiti aux visiteurs et aux Polynésiens eux-mêmes.

Quand il s’agit de présenter des projets ridicules de golf, d’hôtel 5 étoiles et même de téléphérique dans la Papenoo, on voit sortir du bois, aux côtés « d’hommes d’affaires » dont la réputation n’est plus à faire, quelques « huiles » locales, mais quand avec simplicité et rigueur, il s’agit de répondre aux besoins de tous, on est plus discret… Osons le dire et l’écrire, le non entretien de cette piste dans la vallée de la Papenoo est absolument navrant.

Les opérateurs touristiques, qui font quotidiennement la traversée de Tahiti entre Papenoo et Vaihiria, ne devraient pas nous contredire ; cette situation est déplorable pour tous et donne de notre île une bien piètre image. Ce ne sont pourtant pas les moyens en hommes ou en matériels qui manquent pour rendre ce service à la population…