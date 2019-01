Carnet de voyage - 27 juin 1776 : naissance de San Francisco

Les Indiens Ohlones occupaient une vaste partie de la Californie, notamment la région de San Francisco. Ils vivaient de chasse, de pêche et récoltaient ce que la nature leur offrait. On ignore leur nombre exact, certains avançant 300 000 personnes vivant dans un habitat très dispersé, en petites tribus. On considère que l’implantation des missions, dont celle de San Francisco, aboutit, à cause de l’introduction de maladies nouvelles pour eux, à la destruction de 90 % de ce peuple indigène. En 1880, on estimait que les Ohlones du nord (ceux de San Francisco) avaient complètement disparu. La découverte d’or et la ruée qui s’ensuivit, alors que la Californie était devenue américaine, ne fit qu’aggraver la situation des survivants au sud, de véritables massacres ayant été organisés pour les éliminer et laisser la place aux colons et chercheurs de métal précieux.



Leur nombre serait tombé, dans l’ensemble de la Californie à 3 000 en 1800, moins de 1 000 en 1552, mais 1 500 à 2000 en l’an 2000. Ils seraient aujourd’hui partiellement métissés, environ 3 853 tentant de retrouver leurs racines, à commencer par leurs lieux de sépulture (là où les agglomérations ne les ont pas effacées).